https://sputnik-georgia.ru/20240818/oppozitsionnaya-koalitsiya-za-peremeny-popolnilas-novymi-chlenami-289501771.html

Оппозиционная коалиция "За перемены" пополнилась новыми членами

Оппозиционная коалиция "За перемены" пополнилась новыми членами

Sputnik Грузия

Лидеры партий заявили, что примут участие в предстоящих выборах единым списком и будут вести совместную избирательную кампанию 18.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-18T19:18+0400

2024-08-18T19:18+0400

2024-08-18T19:34+0400

политика

новости

грузия

хатуна самнидзе

георгий вашадзе

михаил саакашвили

республиканская партия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. "Республиканская партия" и организация "Активисты за будущее" официально присоединились к коалиции "За перемены", в которую входят партии "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы". В коалиции "За перемены" к парламентским выборам 26 октября объединились три оппозиционные партии: "Ахали", "Дроа", "Гирчи – больше свободы". Еще 9 июля лидеры партий заявили, что примут участие в предстоящих выборах единым списком и будут вести совместную избирательную кампанию. Кампания проводится как в регионах Грузии, так и среди эмигрантов за рубежом. По ее словам, главный вопрос, который сегодня звучит в обществе: как должна управлять страной оппозиция, которая 26 октября, как считает политик, наберет большинство. "Ответ на это прост – профессионализм, ориентация на права человека и прогресс, который хочет принести коалиция четырех", – сказала Самнидзе. Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". К ним же присоединилась партия "Европейская Грузия". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Коалиции и блоки не смогут принять участие в выборах 26 октября – ЦИК Грузии >>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане", новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, хатуна самнидзе, георгий вашадзе, михаил саакашвили, республиканская партия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024