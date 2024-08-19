https://sputnik-georgia.ru/20240819/klub-prosrochennykh-terroristov--glava-minyusta-gruzii-ob-obedinenii-oppozitsii-289504967.html

"Клуб просроченных террористов" – глава Минюста Грузии об объединении оппозиции

"Клуб просроченных террористов" – глава Минюста Грузии об объединении оппозиции

Sputnik Грузия

На днях "Европейская Грузия" присоединилась к объединению бывшей правящей партии 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T12:58+0400

2024-08-19T12:58+0400

2024-08-19T12:58+0400

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георгий вашадзе

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегвадзе назвал объединения, создаваемые крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" и основанными ее бывшими членами, "клубом просроченных заплутавших террористов". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>К парламентским выборам 26 октября объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" (Георгий Вашадзе) и "Европейская Грузия" (Гиги Церетели). Кроме того объединились "Ахали" (Ника Гварамия, Ника Мелия), "Дроа" (Элене Хоштария), "Гирчи – больше свободы" (Зура Джапаридзе).Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. На сегодня "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе. Согласно опросам 2023 года, шансы преодолеть барьер есть у 2-5 партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" – на втором месте с большим отрывом. Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября.Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".Новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". К ним же присоединилась партия "Европейская Грузия".Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".Коалиции и блоки не смогут принять участие в выборах 26 октября – ЦИК Грузии >>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане", новое политическое движение "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, европейская грузия, георгий вашадзе, михаил саакашвили, бидзина иванишвили