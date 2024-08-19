https://sputnik-georgia.ru/20240819/oppozitsiey-v-gruzii-upravlyaet-nevidimaya-ruka--deputat-289507468.html
Оппозицией в Грузии управляет невидимая рука – депутат
Оппозицией в Грузии управляет невидимая рука – депутат
Sputnik Грузия
Политик не исключает, что коллективное "Нацдвижение" распадется перед предстоящими парламентскими выборами, чтобы пойти на них по-отдельности и ввести общество... 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T17:43+0400
2024-08-19T17:43+0400
2024-08-19T17:43+0400
политика
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грузинская мечта - демократическая грузия
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
георгий гахария
единое национальное движение
европейская грузия
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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Процессы, происходящие в грузинской оппозиции, управляются невидимой рукой, которая пытается создать такой политический ландшафт, чтобы подсунуть общественности крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" "в обертке", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>К парламентским выборам 26 октября прозападная оппозиция объединилась в три коалиции, две из которых укомплектованы представителями власти времен президентства Михаила Саакашвили. Все эти партии руководство правящей "Грузинской мечты" называет "радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением", стремящимся к свержению власти. Политик не исключает, что коллективное "Нацдвижение" распадется перед предстоящими парламентскими выборами в зависимости от того, насколько им будет выгодно идти на выборы 26 октября по-отдельности, чтобы ввести в заблуждение ту или иную часть общества. "Кого-то назовут "Новым", кого-то "Старым", кого-то "Консерваторами", кого-то "Прогрессивными силами", "Федералистами", "Европейской Грузией" или т. д. Никакие перестановки здесь результатов не принесут. Сумма все равно будет одна. В этом случае от перестановки слагаемых ничего не изменится, сумма будет прежней", – заявил Одишария. Оппозиция намерена пройти в парламент и, конечно же, объединиться против Грузии и "Грузинской мечты", уверен депутат. В этом контексте депутат напомнил, что партия основателей одного из крупнейших банков Грузии (TBC Bank) Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе "Лело для Грузии".Эта партия, которая якобы является невинной организацией, по словам Одишария, в свое время была создана именно с целью попытаться привлечь к себе неосвоенные голоса. По мнению политика, это также относится к оппозиционной партии "За Грузию", которую основал экс-премьер Грузии Георгий Гахария. "Партия Гахарии была создана к местным выборам только для того, чтобы "Грузинская мечта" не смогла бы преодолеть 43% барьер и чтобы забрать у мэра города Кахи Каладзе экзистенциально важные голоса, которые определили бы победу кандидата от "Грузинской мечты" в первом туре", – отметил он. По мнению политика, это было бы так, если бы не "лживый нарратив" Гахария о том, что он был "запасной" "Грузинской мечтой", каким-то фаворитом основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, который с его назначения рано или поздно вышел бы на арену. Главной интригой выборов в органы местного самоуправления, которые прошли осенью 2021 года, было: сможет ли "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей? Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Согласно соглашению между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года, если правящая партия не набирает на местных выборах в пропорциональной части более 43% голосов, должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Таким образом, выборы превратились в своего рода референдум. "Грузинская мечта" набрала больше – 46,7% голосов, и объявила вопрос о назначении досрочных парламентских выборов закрытым. Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". К ним же присоединилась партия "Европейская Грузия". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане", новое политическое движение "Площадь свободы". Коалиции и блоки не смогут принять участие в выборах 26 октября – ЦИК Грузии >>Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, георгий гахария, единое национальное движение, европейская грузия
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, георгий гахария, единое национальное движение, европейская грузия
Оппозицией в Грузии управляет невидимая рука – депутат
Политик не исключает, что коллективное "Нацдвижение" распадется перед предстоящими парламентскими выборами, чтобы пойти на них по-отдельности и ввести общество в заблуждение
ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Процессы, происходящие в грузинской оппозиции, управляются невидимой рукой, которая пытается создать такой политический ландшафт, чтобы подсунуть общественности крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" "в обертке", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария.
К парламентским выборам 26 октября прозападная оппозиция объединилась в три коалиции, две из которых укомплектованы представителями власти времен президентства Михаила Саакашвили. Все эти партии руководство правящей "Грузинской мечты" называет "радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением", стремящимся к свержению власти.
"То, что происходит сегодня в оппозиции, – это процесс, управляемый невидимой рукой. Эта невидимая рука, которая, конечно, известна нам, кого она представляет, пытается собрать пазл и создать такой политический ландшафт, чтобы подсунуть грузинской общественности "Нацдвижение" в обертке", – заявил Одишария.
Политик не исключает, что коллективное "Нацдвижение" распадется перед предстоящими парламентскими выборами в зависимости от того, насколько им будет выгодно идти на выборы 26 октября по-отдельности, чтобы ввести в заблуждение ту или иную часть общества.
"Кого-то назовут "Новым", кого-то "Старым", кого-то "Консерваторами", кого-то "Прогрессивными силами", "Федералистами", "Европейской Грузией" или т. д. Никакие перестановки здесь результатов не принесут. Сумма все равно будет одна. В этом случае от перестановки слагаемых ничего не изменится, сумма будет прежней", – заявил Одишария.
Оппозиция намерена пройти в парламент и, конечно же, объединиться против Грузии и "Грузинской мечты", уверен депутат.
"Они будут пытаться осуществлять свою вредоносную не только политическую, но и диверсионную повестку дня", – добавил Одишария.
В этом контексте депутат напомнил, что партия основателей одного из крупнейших банков Грузии (TBC Bank) Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе "Лело для Грузии".
Эта партия, которая якобы является невинной организацией, по словам Одишария, в свое время была создана именно с целью попытаться привлечь к себе неосвоенные голоса.
"Партией, конечно, называть ее излишне. Она была обычной лоббистской компанией, которая занималась вредительством в отношении проекта (порта – ред.) Анаклия, и я думаю, что теперь она лишилась всех оснований для того, чтобы позиционировать себя в качестве политической партии", – заявил Одишария.
По мнению политика, это также относится к оппозиционной партии "За Грузию", которую основал экс-премьер Грузии Георгий Гахария.
"Партия Гахарии была создана к местным выборам только для того, чтобы "Грузинская мечта" не смогла бы преодолеть 43% барьер и чтобы забрать у мэра города Кахи Каладзе экзистенциально важные голоса, которые определили бы победу кандидата от "Грузинской мечты" в первом туре", – отметил он.
По мнению политика, это было бы так, если бы не "лживый нарратив" Гахария о том, что он был "запасной" "Грузинской мечтой", каким-то фаворитом основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, который с его назначения рано или поздно вышел бы на арену.
"Однако Бидзина Иванишвили раз и навсегда поставил на этом очень жирную точку, назвав его предателем своей страны и команды", – заявила Одишария.
Главной интригой выборов в органы местного самоуправления, которые прошли осенью 2021 года, было: сможет ли "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей?
Согласно соглашению между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года, если правящая партия не набирает на местных выборах в пропорциональной части более 43% голосов, должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Таким образом, выборы превратились в своего рода референдум.
"Грузинская мечта" набрала больше – 46,7% голосов, и объявила вопрос о назначении досрочных парламентских выборов закрытым.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября.
Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
Новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". К ним же присоединилась партия "Европейская Грузия".
Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".
К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане", новое политическое движение "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.
Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".