https://sputnik-georgia.ru/20240820/bolshie-mistifikatory-ili-risk-v-gruzinskoy-politike--blagorodnoe-delo-289513748.html

Большие мистификаторы или риск в грузинской политике – благородное дело?

Большие мистификаторы или риск в грузинской политике – благородное дело?

Sputnik Грузия

Правильные ходы в правильное время – главное искусство политики, сказал этой весной Бидзина Иванишвили 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T22:48+0400

2024-08-20T22:48+0400

2024-08-20T23:28+0400

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В Грузии не найдется, наверно, ни одного человека, который не слышал бы словосочетания "глобальная партия войны". Что это такое, так толком никому не объяснили, но дали понять, что это некие влиятельные силы за рубежом, которые оказывают "принципиальное влияние" на официальные структуры США и Евросоюза.И вот эти силы руками грузинской прозападной оппозиции и финансируемых западными бюджетными фондами грузинских неправительственных организаций пытаются расшатать ситуацию и свергнуть действующие власти Грузии, так как они противятся созданию в стране второго фронта против России.Таков нарратив, которого придерживается правящая партия Грузии уже год, приправляя его для большей убедительности фразой: "грузинский народ – мудрый, он сам все понимает!"Смахивает на теорию заговора, не правда ли? Об этом даже в Госдепе США заявили, не говоря уже об оппонентах властей в самой Грузии.А если изложить вышесказанное так: за рубежом среди тех, кто имеет большие деньги, власть или сильное лобби в правительствах, есть такие, в чьих интересах продолжение и расширение театра военных действий? Звучит правдоподобнее, но не эффектно.Фраза "глобальная партия войны" – короткая, яркая и легко запоминающаяся. Технически все в лучших традициях пиара, но с такой а-ля конспирологией был большой риск для лидеров страны, во-первых, оказаться в глазах избирателей фантазерами и тем самым обрушить в преддверии парламентских выборов рейтинг партии, а во-вторых – свести на нет и так ухудшающиеся с каждым днем отношения с Западом.Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>В США приняли все это на свой счет, что неудивительно на фоне систематических обвинений американского фонда NED в финансировании в Грузии революционных сценариев. Американский посол в июне с сожалением отметила, что, согласно "утверждениям некоторых" в Грузии, "глобальная партия войны" – это США, которые пытаются устроить революцию в стране.Грузинскому премьер-министру пришлось объяснять, что под "глобальной партией войны" не подразумеваются ни США, ни Евросоюз, но отношения со Штатами это не улучшило. К тому времени Госдеп уже принял решение о введении визовых ограничений в отношении десятков грузинских депутатов, силовиков и членов их семей, правда, не за "теорию заговора", а за "подрыв демократии" принятием якобы антизападного закона "О прозрачности иностранного влияния".Пока отношения с Западом – помимо США, Грузию решил наказать и Евросоюз, приостановив ее евроинтеграцию и заморозив миллионы евро для Минобороны страны – не клеятся, но это не страшно, в течение года все изменится: конфликт на Украине закончится и Грузия станет предметом иного интереса для глобальных политических игроков, сказал основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. А пока для властей Грузии главное – национальные интересы страны. Что касается риска быть не понятым населением, его нейтрализовала хорошо построенная пиар-кампания.Лидеры правящей партии многие месяцы порционно и очень детально выдавали все новую и новую информацию о том, под каким давлением извне находится Грузия последние четыре года, и особенно после начала конфликта на Украине, кто вливает деньги в оппозицию и неправительственные организации, которые не упускают ни одной возможности для поднятия волнений в стране.Параллельно появлялись исследования международных организаций, показывающие полную противоположность негативной картины в Грузии, которую рисовали западные дипломаты и политики – о том, что в стране якобы притесняют СМИ, суд предвзят и так далее. Под конец, когда сложился пазл, в лексиконе властей и появилась смахивающая на конспирологию фраза. Ежедневно повторяющиеся заявления – "глобальная партия войны" толкает Грузию к войне с Россией", "Грузинская мечта" – первая в истории современной Грузии власть, обеспечившая для страны 12 лет мира", "выборы станут своеобразным референдумом между войной и миром" – явно сработали.Доноры превращают террор в норму – глава парламента Грузии>>Все социологические исследования говорят о том, что "Грузинская мечта" – на первом месте, правда, проведенный по заказу оппозиционного телеканала опрос сулит победу оппозиционным партиям, а опрос по заказу лояльного к властям канала – правящей силе. Еще одним свидетельством того, что у "Грузинской мечты" хорошие политтехнологи, служит и изменившаяся риторика самых ярых антироссийских политиков в стране. Теперь даже из их уст можно услышать о неоправданности истерического отношения к вопросу торговли с Россией и туризму из России, хотя и с ремаркой – если это является "заказом от народа".Как сказал весной этого года Иванишвили, "правильные ходы в правильное время – главное искусство политики". И добавил: "мое политическое прошлое дает мне основания утверждать, что я, как политический лидер, хорошо умею рассчитывать такие ходы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, сша, украина, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, колумнисты