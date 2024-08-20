https://sputnik-georgia.ru/20240820/dekanoidze-vernulas-v-natsdvizhenie--reaktsiya-odnopartiytsev-289523915.html

Деканоидзе вернулась в "Нацдвижение" – реакция однопартийцев

Деканоидзе вернулась в "Нацдвижение" – реакция однопартийцев

Sputnik Грузия

Депутат от "Единого национального движения" назвала возвращение Хатии Деканоидзе "возвращением блудной дочери" 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T19:30+0400

2024-08-20T19:30+0400

2024-08-20T19:43+0400

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единое национальное движение

европейская грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Депутат от политической группы "Еврооптимисты" Хатия Деканоидзе вернулась в оппозиционную партию "Единое национальное движение" и займет должность заместителя председателя Национального комитета партии, заявил председатель нацкома Коба Накопия журналистам.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В феврале 2023 года, после избрания Левана Хабеишвили лидером ЕНД, Деканоидзе заявила об уходе с поста председателя парламентской фракции. В марте 2023 она ушла из "Нацдвижения" и продолжила работу в парламенте в качестве независимого депутата. А в июне того же года вместе с еще одним покинувшим партию депутатом Романом Гоциридзе создала политическую группу "Еврооптимисты".Накопия уверен, что это является хорошим началом и еще много интересных людей "присоединятся к этой великой борьбе". На съезде партии 17 августа "Единое национальное движение" основало Национальный комитет партии и избрало его главой Кобу Накопия. Нацкомитет "Нацдвижения" был создан по инициативе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, являющегося почетным председателем партии. В отличие от Накопия, депутат партии Анна Цитлидзе критично восприняла возвращение Деканоидзе в "Единое нацдвижение", назвав ее "блудной дочерью".По ее словам, избиратели партии не забыли того, что говорила Деканоидзе после своего ухода. "Сейчас соизволь приехать в Зугдиди и объяснить тем людям, которым говорила на встречах с Мелия, что ты ушла потому, что в партии есть олигархи, что они объединились с "коцами" (члены правящей партии – ред.) и что остались только приверженцы вождизма, и еще тысячи мерзостей, о которых ты врала, была бессовестной", – написала Цитлидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября полностью по пропорциональной системе (по партийным спискам). При этом отдельные кандидаты в депутаты в избирательных списках партий могут быть названы делегатами, то есть потенциальными представителями избирателей в округах. Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Хатия Деканоидзе уходит из "Нацдвижения" – депутат назвала главную причину>>Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, хатия деканоидзе, коба накопия, единое национальное движение, европейская грузия, парламентские выборы в грузии 2024