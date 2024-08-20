https://sputnik-georgia.ru/20240820/gruziyu-zhdet-zharka-politicheskaya-osen---ekspert-o-planakh-oppozitsii-289521549.html

Грузию ждет жаркая политическая осень – эксперт о планах оппозиции

Грузию ждет жаркая политическая осень – эксперт о планах оппозиции

Sputnik Грузия

Оппозиция готовит почву для поднятия волны протеста после октябрьских парламентских выборов 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T17:56+0400

2024-08-20T17:56+0400

2024-08-20T18:15+0400

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тамар кикнадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" выиграет предстоящие парламентские выборы, а оппозиция начнет проводить акции протеста, заявляя о фальсификации, сказала доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования. Современные технологии служат упрощению процедуры, доведению до минимума человеческих ошибок и точности подсчета.Успехи оппозиции на предстоящих выборах она назвала маловероятными. "Я сомневаюсь, что они (оппозиция - ред.) придут к власти, для этого не существует предпосылок. Хотя в своих выступлениях они постоянно говорят, что сменят "Грузинскую мечту", - сказала Кикнадзе.При этом она назвала правильным решение оппозиционных партий создать объединения, так как в одиночку им мало что светит на выборах. Зачем "Грузинской мечте" конституционное большинство в парламенте? Планы партии>>"Если бы они были по отдельности, они отняли бы голоса друг у друга. Эта оппозиция отличается тем, что хорошо использует политтехнологии... Сначала они размножили политические партии, а затем, когда понадобилось, создали и продолжают создавать коалиции", - сказала Кикнадзе. Между тем она отметила, что население Грузии хорошо помнит тяжелые девять лет правления основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение", соответственно, сложно спрогнозировать результаты объединений тех партий, которые вышли из лона "Нацдвижения".Сами же оппозиционеры, по словам Кикнадзе, заранее готовят почву для волны протеста после выборов. Они уже сейчас заявляют, что власти планируют фальсифицировать выборы. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее"."Клуб просроченных террористов" – глава Минюста Грузии об объединении оппозиции>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страныTBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , тамар кикнадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение