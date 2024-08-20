https://sputnik-georgia.ru/20240820/rtveli-2024-koordinatsionnyy-shtab-sbora-urozhaya-vinograda-otkrylsya-v-kakheti-289522916.html
Ртвели-2024: координационный штаб сбора урожая винограда открылся в Кахети
Ртвели-2024: координационный штаб сбора урожая винограда открылся в Кахети
Sputnik Грузия
В текущем году в Грузии планируют собрать 300 тысяч тонн винограда, в результате доходы виноградарей составят рекордные 350 миллионов лари 20.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-20T16:33+0400
2024-08-20T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Координационный штаб для содействия организованному проведению сбора урожая винограда заработал в городе Телави (регион Кахети), сообщает Минсельхоз Грузии. Координационный штаб будет работать круглосуточно. Его задача – обеспечить организованную сдачу винограда и его учет. Любой производитель вина может зарегистрироваться в координационном штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. После этого фермер, желающий сдать виноград, обращается в штаб и ищет компанию, которая за приемлемую цену купит у него урожай. Сбор урожая винограда (ртвели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В текущем году в Грузии планируют собрать 300 тысяч тонн винограда, в результате доходы виноградарей составят рекордные 350 миллионов лари. Программа субсидирования урожая винограда стартовала в 2020 году из-за кризиса отрасли ввиду пандемии, и затем власти Грузии ежегодно принимали решение о ее продлении. В целях содействия реализации винограда и поддержки стабильного развития винодельческой отрасли, правительство в этом году также продолжит программу субсидирования, что позволит более чем 20 тысячам виноградарей продать свой урожай и даст около 500 компаниям, участвующих в сборе урожая, возможность беспрепятственно закупать и перерабатывать виноград. В текущем году субсидия коснется лишь сорта винограда Ркацители. По распоряжению правительства, государственную субсидию получит та компания, которая примет и обработает не менее 100 тонн Ркацители и закупит виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Ртвели 2024: правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда >>"На протяжении нескольких лет мы объявляли сферу виноградарства и виноделия приоритетной и сделали очень важные инвестиции для развития этой области. У нас есть конкретные результаты, и это выражается в ежегодном росте как площадей виноградников, так и экспорта вина. В этом году тоже по данным семи месяцев у нас рост на 20%. В прошлом году у нас был рекордный экспорт", - заявил министр. Кроме того, на встрече с представителями компаний-производителей вина министр обратил внимание на качестве продукции. По его словам, заводам важно принимать кондиционный, качественный виноград, который определяет качество вина и, следовательно, его конкурентоспособность, что в конечном итоге влияет на цену и показатели экспорта. Стоимость грузинского вина в мире выросла >>Как ранее заявил премьер Ираклий Кобахидзе, максимальный темп экспорта был зафиксирован в 2023 году, когда вино на сумму 260 миллионов долларов было экспортировано в 66 стран мира, тогда как в 2012 году аналогичный показатель составлял 71 миллион долларов. В 2012 году всего было переработано 52 тысячи тонн винограда, а в 2023 году переработанный урожай винограда составил более 221 тысячи тонн. Что касается доходов, то в 2012 году доход от виноградарства составил около 50 миллионов лари, в 2023 году этот показатель увеличился до 306 миллионов лари. В период с 1 января по 30 июня 2024 года Грузия экспортировала вино на сумму 156,6 миллиона долларов, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, отар шамугия , кахети, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноград
грузия, экономика, новости, отар шамугия , кахети, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноград
Ртвели-2024: координационный штаб сбора урожая винограда открылся в Кахети
В текущем году в Грузии планируют собрать 300 тысяч тонн винограда, в результате доходы виноградарей составят рекордные 350 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Координационный штаб для содействия организованному проведению сбора урожая винограда заработал в городе Телави (регион Кахети), сообщает Минсельхоз Грузии.
Координационный штаб будет работать круглосуточно. Его задача – обеспечить организованную сдачу винограда и его учет. Любой производитель вина может зарегистрироваться в координационном штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. После этого фермер, желающий сдать виноград, обращается в штаб и ищет компанию, которая за приемлемую цену купит у него урожай.
"Созданы все условия для того, чтобы ртвели прошел максимально организованно", - заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на открытии координационного штаба.
Сбор урожая винограда (ртвели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
В текущем году в Грузии планируют собрать 300 тысяч тонн винограда, в результате доходы виноградарей составят рекордные 350 миллионов лари.
"В этом году мы ожидаем, что доходы виноградарей будут рекордными, около 350 миллионов. Одним из благоприятных условий для этого процесса является то, что правительство решило субсидировать сорт Ркацители", - отметил Шамугия.
Программа субсидирования урожая винограда стартовала в 2020 году из-за кризиса отрасли ввиду пандемии, и затем власти Грузии ежегодно принимали решение о ее продлении.
В целях содействия реализации винограда и поддержки стабильного развития винодельческой отрасли, правительство в этом году также продолжит программу субсидирования, что позволит более чем 20 тысячам виноградарей продать свой урожай и даст около 500 компаниям, участвующих в сборе урожая, возможность беспрепятственно закупать и перерабатывать виноград.
В текущем году субсидия коснется лишь сорта винограда Ркацители. По распоряжению правительства, государственную субсидию получит та компания, которая примет и обработает не менее 100 тонн Ркацители и закупит виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм.
"На протяжении нескольких лет мы объявляли сферу виноградарства и виноделия приоритетной и сделали очень важные инвестиции для развития этой области. У нас есть конкретные результаты, и это выражается в ежегодном росте как площадей виноградников, так и экспорта вина. В этом году тоже по данным семи месяцев у нас рост на 20%. В прошлом году у нас был рекордный экспорт", - заявил министр.
Кроме того, на встрече с представителями компаний-производителей вина министр обратил внимание на качестве продукции. По его словам, заводам важно принимать кондиционный, качественный виноград, который определяет качество вина и, следовательно, его конкурентоспособность, что в конечном итоге влияет на цену и показатели экспорта.
Как ранее заявил премьер Ираклий Кобахидзе, максимальный темп экспорта был зафиксирован в 2023 году, когда вино на сумму 260 миллионов долларов было экспортировано в 66 стран мира, тогда как в 2012 году аналогичный показатель составлял 71 миллион долларов.
В 2012 году всего было переработано 52 тысячи тонн винограда, а в 2023 году переработанный урожай винограда составил более 221 тысячи тонн. Что касается доходов, то в 2012 году доход от виноградарства составил около 50 миллионов лари, в 2023 году этот показатель увеличился до 306 миллионов лари.
В период с 1 января по 30 июня 2024 года Грузия экспортировала вино на сумму 156,6 миллиона долларов, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.