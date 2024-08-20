https://sputnik-georgia.ru/20240820/rtveli-2024-koordinatsionnyy-shtab-sbora-urozhaya-vinograda-otkrylsya-v-kakheti-289522916.html

Ртвели-2024: координационный штаб сбора урожая винограда открылся в Кахети

Ртвели-2024: координационный штаб сбора урожая винограда открылся в Кахети

Sputnik Грузия

В текущем году в Грузии планируют собрать 300 тысяч тонн винограда, в результате доходы виноградарей составят рекордные 350 миллионов лари 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T16:33+0400

2024-08-20T16:33+0400

2024-08-20T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Координационный штаб для содействия организованному проведению сбора урожая винограда заработал в городе Телави (регион Кахети), сообщает Минсельхоз Грузии. Координационный штаб будет работать круглосуточно. Его задача – обеспечить организованную сдачу винограда и его учет. Любой производитель вина может зарегистрироваться в координационном штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. После этого фермер, желающий сдать виноград, обращается в штаб и ищет компанию, которая за приемлемую цену купит у него урожай. Сбор урожая винограда (ртвели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В текущем году в Грузии планируют собрать 300 тысяч тонн винограда, в результате доходы виноградарей составят рекордные 350 миллионов лари. Программа субсидирования урожая винограда стартовала в 2020 году из-за кризиса отрасли ввиду пандемии, и затем власти Грузии ежегодно принимали решение о ее продлении. В целях содействия реализации винограда и поддержки стабильного развития винодельческой отрасли, правительство в этом году также продолжит программу субсидирования, что позволит более чем 20 тысячам виноградарей продать свой урожай и даст около 500 компаниям, участвующих в сборе урожая, возможность беспрепятственно закупать и перерабатывать виноград. В текущем году субсидия коснется лишь сорта винограда Ркацители. По распоряжению правительства, государственную субсидию получит та компания, которая примет и обработает не менее 100 тонн Ркацители и закупит виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Ртвели 2024: правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда >>"На протяжении нескольких лет мы объявляли сферу виноградарства и виноделия приоритетной и сделали очень важные инвестиции для развития этой области. У нас есть конкретные результаты, и это выражается в ежегодном росте как площадей виноградников, так и экспорта вина. В этом году тоже по данным семи месяцев у нас рост на 20%. В прошлом году у нас был рекордный экспорт", - заявил министр. Кроме того, на встрече с представителями компаний-производителей вина министр обратил внимание на качестве продукции. По его словам, заводам важно принимать кондиционный, качественный виноград, который определяет качество вина и, следовательно, его конкурентоспособность, что в конечном итоге влияет на цену и показатели экспорта. Стоимость грузинского вина в мире выросла >>Как ранее заявил премьер Ираклий Кобахидзе, максимальный темп экспорта был зафиксирован в 2023 году, когда вино на сумму 260 миллионов долларов было экспортировано в 66 стран мира, тогда как в 2012 году аналогичный показатель составлял 71 миллион долларов. В 2012 году всего было переработано 52 тысячи тонн винограда, а в 2023 году переработанный урожай винограда составил более 221 тысячи тонн. Что касается доходов, то в 2012 году доход от виноградарства составил около 50 миллионов лари, в 2023 году этот показатель увеличился до 306 миллионов лари. В период с 1 января по 30 июня 2024 года Грузия экспортировала вино на сумму 156,6 миллиона долларов, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, отар шамугия , кахети, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноград