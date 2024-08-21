https://sputnik-georgia.ru/20240821/zapad-ne-priznaet-rezultaty-vyborov-esli-pobedit-gruzinskaya-mechta--politolog-289529672.html

Запад не признает результаты выборов, если победит "Грузинская мечта" – политолог

Запад не признает результаты выборов, если победит "Грузинская мечта" – политолог

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" может получить даже конституционное большинство в парламенте, хоть это и сложно, считает политолог 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T11:25+0400

2024-08-21T11:25+0400

2024-08-21T11:25+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Запад не признает результаты парламентских выборов в Грузии, если победу одержит правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а оппозиция при наличии зарубежной поддержки попытается устроить "Майдан", заявил политолог Васил Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования. Современные технологии служат упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок."Реакция Запада и представителей Запада в Грузии в виде деструктивных политических партий и НПО (в случае победы "Грузинской мечты" - ред.) будет крайне негативной и, соответственно, скорее всего, Запад не признает результаты этих выборов", - сказал Капанадзе.По его словам, согласно ожиданиям Запада и прозападной оппозиции, "Грузинская мечта" не может победить на выборах, так как у нее якобы пророссийский курс.Касательно шансов оппозиции на выборах эксперт заявил, что преодолеть барьер в 5% могут три партии – крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная ее бывшими членами партия "Ахали" и партия "Лело для Грузии"."Грузинская мечта" же имеет шанс получит конституционное большинство, хотя это будет сложно, считает политолог. Получив минимум 113 из 150 мест в парламенте, у "Грузинской мечты" появится возможность вносить поправки даже в Конституцию по собственному усмотрению.Большие мистификаторы или риск в грузинской политике – благородное дело?>>"Посмотрим, какие еще процессы будут за эти два месяца. Очень многое зависит от того, как будет развиваться ситуация – будут ли неожиданные ходы и сюрпризы от правящей партии, их оппонентов, как сложится ситуация на Украине и на юге России, все это взаимосвязано", - заявил Капанадзе.Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Грузию ждет "жаркая осень" после выборов – эксперт>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страныTBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, украина, васо капанадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы