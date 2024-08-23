https://sputnik-georgia.ru/20240823/kachestvo-funduka-v-gruzii-v-etom-godu-znachitelno-uluchshilos--glava-minselkhoza-289556728.html

Качество фундука в Грузии в этом году значительно улучшилось – глава Минсельхоза

Качество фундука в Грузии в этом году значительно улучшилось – глава Минсельхоза

Sputnik Грузия

Активный сбор урожая фундука в Грузии стартовал 1 августа, фермеры ожидают собрать примерно 50 тысяч тонн продукции высокого качества 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T10:52+0400

2024-08-23T10:52+0400

2024-08-23T10:52+0400

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сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Качество и количество фундука в этом году в Грузии значительно улучшилось, что благоприятно скажется на доходах фермеров, заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия в ходе визита в Гурию. Активный сбор урожая фундука в Грузии стартовал 1 августа. Фермеры рассчитывают на сбор примерно 50 тысяч тонн продукции высокого качества. Но конечный результат зависит от климатических условий, своевременности сбора урожая фермерами и правильной техники сушки. По его словам, спрос на качественный фундук высокий, и цена, соответственно, тоже. Как отметил министр, подобные встречи с производителями фундука в регионах являются основой для разработки дальнейших планов по содействию развитию отрасли. По словам губернатора Гурии Георгия Урушадзе, в рамках государственной программы поддержки производства фундука производители закупили необходимые для ухода за садами средства, целевое и правильное использование которых имело положительный эффект, что отразилось на качестве. Экспорт грузинского фундука и грецких орехов сократился – новые данные >>В этом году фермеры уже получили от государства целевую помощь на сумму около 21 миллиона лари. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Грузинские фермеры смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составил 20 миллионов лари. Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Цена зависит от качества – глава Минсельхоза Грузии о проблемах фундуководства>>Тем не менее, в 2022 году фермеры не получили должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, отар шамугия , гурия, сельское хозяйство грузии