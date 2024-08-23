https://sputnik-georgia.ru/20240823/parlament-moldovy-prakticheski-odnopartiynyy-tak-chto-i-gruzii-mozhno---premer-289564589.html

Парламент Молдовы практически однопартийный, так что и Грузии можно – премьер

Парламент Молдовы практически однопартийный, так что и Грузии можно – премьер

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" планирует запретить бывшую правящую партию Грузии и ее соратников 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T17:38+0400

2024-08-23T17:38+0400

2024-08-23T17:48+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Подход ко всем кандидатам на вступление в Евросоюз должен быть одинаковым – парламент Молдовы практически однопартийный, так что и к Грузии не должно быть замечаний, если парламент следующего созыва окажется однопартийным после запрета бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и ее сателлитов, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Правящая партия "Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти. Он пояснил, что отменить мандаты депутата парламента может только Конституционный суд. В целом правовой процесс может включать обращение как в Конституционный суд, так и в прокуратуру – для возбуждения конкретных дел, а также создание парламентской следственной комиссии.На вопрос журналиста, не помешает ли это евроинтеграции Грузии, премьер сказал, что отмена "коллективного "Нацдвижения" пойдет лишь на пользу."Я считаю, что запрет "Нацдвижения" является очень важным условием для того, чтобы Грузия продолжила беспрепятственно двигаться вперед в направлении Евросоюза. Вы помните, что если кто-то и создавал искусственные препятствия на пути евроинтеграции Грузии, это было как раз таки коллективное "Нацдвижение", - заявил Кобахидзе.По его словам, крупнейшая оппозиционная партия Грузии и находящиеся на ее орбите партии открыто вели агитацию против предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Зачем "Грузинской мечте" конституционное большинство в парламенте? – планы партии>>"Вы помните, что мы не смогли добиться ни от одной оппозиционной силы, в том числе их марионетки – Саломе Зурабишвили (президент - ред.), чтобы они хоть раз сказали, что страна заслуживала статуса кандидата", - сказал Кобахидзе. При этом он отметил, что нет никаких проблем в том, что из-за объявления "Нацдвижения" и ряда других партий неконституционными, парламент следующего созыва может стать однопартийным. Согласно опросам, шанс пройти в парламент есть как раз у тех оппозиционных партий, которых власти называют "коллективным "Нацдвижением". Это как сама бывшая правящая партия и партии, созданные ее бывшими членами, так и партии "Лело для Грузии" и "Для Грузии"."Парламент останется демократически избранным", - сказал Кобахидзе.Также он привел пример Молдовы, с которой, в отличие от Грузии, Евросоюз уже открыл переговоры о вступлении. Касательно жесткой реакции международных партнеров, когда после выборов 2020 года возник риск появления в стране однопартийного парламента, премьер сказал, что тогда были другие времена."Тогда были другие времена. Вы помните, конкретные силы осуществили конкретные попытки революции. Это не повторится в Грузии, особенно в условиях, когда "Грузинская мечта" получит конституционное большинство (минимум 113 из 150 мест в парламенте - ред.)", - заявил Кобахидзе.Первой попыткой революции власти называют бойкот, который после выборов 2020 года объявили прошедшие в парламент оппозиционные партии. Оппозиционеры обвинили власти в тотальной фальсификации выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. Поводом для протеста стали результаты параллельного подсчета голосов, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). Как оказалось, ISFED допустила ошибку, но призналась в этом только спустя пять недель.Читайте также:* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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