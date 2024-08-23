https://sputnik-georgia.ru/20240823/partiya-lelo-dlya-gruzii-mozhet-popast-pod-sledstvie-289562025.html

Партия "Лело для Грузии" может попасть под следствие

Партия "Лело для Грузии" может попасть под следствие

Sputnik Грузия

Конкретные дела могут быть возбуждены прокуратурой, может быть создана парламентская следственная комиссия, также соответствующий процесс может быть начат в... 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T15:32+0400

2024-08-23T15:32+0400

2024-08-23T16:10+0400

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ираклий кобахидзе

мамука хазарадзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

лело для грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Лидеры оппозиционной партии "Лело для Грузии", наряду с бывшей правящей партией "Единое национальное движение", были прямо вовлечены в преступные действия, что должно стать предметом расследования, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Грузинская мечта" пообещала избирателям в случае получения конституционного большинства объявить "Нацдвижение" и находящиеся на ее орбите партии неконституционными организациями. К парламентским выборам 26 октября прозападная оппозиция объединилась в три коалиции, две из которых укомплектованы представителями власти времен президентства Михаила Саакашвили. Все эти партии, в том числе партию основателей одного из крупнейших банков Грузии (TBC Bank) Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе "Лело для Грузии", в "Грузинской мечте" называют "радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением". По словам главы грузинского правительства, у всех этих политиков и лидеров есть прошлое, непосредственно связанное с "Нацдвижением", и есть настоящее, связанное с "Нацдвижением". "Также есть такое объединение "Лело", которое было прямо вовлечено в бизнес-рэкет, и это также должно стать одним из предметов расследования. Прямо вместе с режимом "Нацдвижения" лидеры этой политической силы были вовлечены в бизнес-рэкет, в отношении которого должно восторжествовать правосудие", – отметил премьер. В прямом альянсе с криминальной силой также находится партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария, которая, по словам Кобахидзе, создала коалицию с "Нацдвижением" в четырех муниципалитетах. Зачем "Грузинской мечте" конституционное большинство в парламенте? – планы партии >>"Это одна коллективная криминальная политическая сила, которая должна предстать перед судом, а по остальным решение примут соответствующие инстанции", – отметил Кобахидзе. При этом премьер отметил, что конкретные дела могут быть возбуждены прокуратурой, может быть создана парламентская следственная комиссия, также соответствующий процесс может быть начат в Конституционном суде. Когда партия Гахария и "Нацдвижение" вместе формируют коалицию в четырех муниципалитетах, то, по словам премьера, юридически подтверждается, что они фактически выполняют одну работу и служат одному делу. "Поэтому, будь то юридическая жалоба или иск, если будет должным образом обосновано и подтверждено, что конкретные силы, коллективное "Нацдвижение" единогласно служит преступному делу", - заявил Кобахидзе. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". К ним же присоединилась партия "Европейская Грузия". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане", новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии". Коротко о "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024