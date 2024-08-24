https://sputnik-georgia.ru/20240824/nazvany-kandidaty-v-deputaty-delegaty-gruzinskoy-mechty-v-verkhovnyy-sovet-adzharii-289572448.html

Названы кандидаты в депутаты-делегаты "Грузинской мечты" в Верховный совет Аджарии

Названы кандидаты в депутаты-делегаты "Грузинской мечты" в Верховный совет Аджарии

Sputnik Грузия

Выборы в Верховный совет Аджарии пройдут в автономии параллельно выборам в парламент Грузии 26 октября 24.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-24T16:16+0400

2024-08-24T16:16+0400

2024-08-24T16:16+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе назвал кандидатов в депутаты-делегаты Верховного совета Аджарии от правящей партии "Грузинская мечта", каждый из которых должен будет отвечать за предвыборную кампанию в одном из 6 избирательных округов в регионе Аджария, а после выборов уже в Верховном совете защищать интересы избирателей этих округов. Названы кандидаты в депутаты-делегаты "Грузинской мечты" в Тбилиси>>Выборы в Верховный совет Аджарии пройдут в автономии параллельно выборам в парламент Грузии 26 октября. Всего в Верховном совете 21 депутат. 18 депутатов избираются по пропорциональной системе и три – по мажоритарной. По его словам, все кандидаты хорошо известны в Аджарии как профессиональные, добросовестные, квалифицированные, патриотичные и ориентированные на благополучие народа чиновники и политики. Кандидаты-делегаты в шести округах: Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. До сих пор парламентские выборы в Грузии проходили по смешанной системе. Изначально 77 депутатов выбирали из партийных списков (пропорциональная система), а 73-х – в одномандатных округах (мажоритарная система). Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>На последних парламентских выборах, в 2020 году, количество мажоритарных депутатов сократились до 30, и, соответственно, количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе, увеличилось до 120. Депутаты-делегаты – это новшество, введенное для исправления недостатка, вызванного отменой мажоритарной системы, пояснили власти Грузии. Ожидается, что благодаря делегатам сохранится связь между избирателями и депутатами. Категорически против института делегатов выступили оппозиционеры, назвав это новшество альтернативой мажоритариям. Оппозиционеры много лет требовали отмены мажоритарной части парламентских выборов, так как при разных властях в одномандатных округах традиционно выигрывали кандидаты от правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, батуми, аджария, торнике рижвадзе, мамука турманидзе, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024