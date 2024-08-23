https://sputnik-georgia.ru/20240823/nazvany-kandidaty-v-deputaty-delegaty-gruzinskoy-mechty-v-tbilisi-289560209.html

Названы кандидаты в депутаты-делегаты "Грузинской мечты" в Тбилиси

Названы кандидаты в депутаты-делегаты "Грузинской мечты" в Тбилиси

Sputnik Грузия

В основном это действующие депутаты парламента и сакребуло Тбилиси 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T12:39+0400

2024-08-23T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Названы кандидаты в депутаты-делегаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта", каждый из которых должен будет отвечать за предвыборную кампанию в одном из восьми избирательных округов в Тбилиси, а после выборов уже в парламенте защищать интересы избирателей этих округов.Парламент Грузии состоит из 150 депутатов, 30 из которых будут делегатами избирателей в 30 округах. Каждая партия имеет право отметить в своем избирательном списке потенциальных делегатов. Делегатом станет тот, кто попадет в парламент и при этом наберет в округе больше голосов, чем соперники из других партий.Кандидаты-делегаты в восьми округах:"Грузинская мечта" назвала своих кандидатов в депутаты-делегаты>>"Все 30 делегатов будут представлены в пропорциональном списке "Грузинской мечты" на т. н. проходных местах, и вы знаете, что такая возможность есть только у нашей партии. Ни одна партия не проведет на этих выборах 30 депутатов, соответственно нашими усилиями в парламенте у всех городов и регионов будет свой представитель", - сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Неделей ранее он назвал кандидатов-делегатов от "Грузинской мечты" в остальных 22 избирательных округах. Большинство из них – это действующие депутаты парламента.Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а бывшая правящая партия "Единое национальное движение" находится на втором месте.Лидеры "Грузинской мечты" уверенно заявляют, что партия без труда получит большинство мест в парламенте, но для реализации долгосрочных задач ей нужно получение конституционного большинства – минимум 113 мандатов. Новшества к выборам – парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках>>Среди долгосрочных задач называется запуск правового процесса для объявления "Единого национального движения" и его сателлитов неконституционными организациями и для принятия конституционных поправок о запрете пропаганды ЛГБТ*.Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.До сих пор парламентские выборы в Грузии проходили по смешанной системе. Изначально 77 депутатов выбирали из партийных списков (пропорциональная система), а 73-х – в одномандатных округах (мажоритарная система).На последних парламентских выборах, в 2020 году, количество мажоритарных депутатов сократились до 30, и, соответственно, количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе, увеличилось до 120.Оппозиция раскритиковала "Грузинскую мечту" из-за списка кандидатов-делегатов>>Депутаты-делегаты – это новшество, введенное для исправления недостатка, вызванного отменой мажоритарной системы, пояснили власти Грузии. Ожидается, что благодаря делегатам сохранится связь между избирателями и депутатами.Категорически против института делегатов выступили оппозиционеры, назвав это новшество альтернативой мажоритариям. Оппозиционеры много лет требовали отмены мажоритарной части парламентских выборов, так как при разных властях в одномандатных округах традиционно выигрывали кандидаты от правящей партии.Читайте также:* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, георгий вольский, тбилиси, варлам липартелиани, единое национальное движение