https://sputnik-georgia.ru/20240825/garibashvili-vybory-26-oktyabrya---reshayuschaya-bitva-za-sokhranenie-mira-v-gruzii-289586055.html

Гарибашвили: выборы 26 октября - решающая битва за сохранение мира в Грузии

Гарибашвили: выборы 26 октября - решающая битва за сохранение мира в Грузии

Sputnik Грузия

Цель правящей партии на предстоящих парламентских выборах – не просто одержать победу, а получить конституционное большинство, заявил основатель партии 25.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-25T20:55+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

амбролаури

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Парламентские выборы 26 октября станут решающей битвой за мир, когда грузинские избиратели должны будут выбрать между превращением страны в военный полигон или ее мирным развитием, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили на встрече с избирателями в Амбролаури. Как ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, цель партии на предстоящих парламентских выборах – не просто одержать победу, а получить конституционное большинство, то есть 3/4 мест в парламенте, для решения задач, стоящих перед Грузией. По его словам, если бы экс-президент Михаил Саакашвили или какой-либо представитель его "банды" находился у власти в начале конфликта на Украине, то в Грузии открылся второй фронт, а страна превратилась в военный полигон. Он также отметил, что пока у власти Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта", войны в Грузии не будет. Кроме того, по словам экс-премьера, в случае нахождения у власти представители "Коллективного "Нацдвижения" закрыли бы все независимые СМИ, арестовали или уничтожили всех оппозиционно настроенных граждан, запретили все остальные политические партии, отменили выборы и не пощадили бы народ. Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти в первую очередь называют партии бывших представителей власти Грузии. Это основанное Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" и партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие. Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Зачем "Грузинской мечте" конституционное большинство в парламенте? – планы партии >>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии - "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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