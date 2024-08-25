https://sputnik-georgia.ru/20240825/ivanishvili-my-dolzhny-sdelat-istoricheskiy-vybor-i-privesti-gruziyu-k-miru-289586776.html

Иванишвили: мы должны сделать исторический выбор и привести Грузию к миру

Иванишвили: мы должны сделать исторический выбор и привести Грузию к миру

Sputnik Грузия

Выбор еще никогда не был таким простым: сегодня с одной стороны – мир, а с другой – война, заявил Иванишвили 25.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-25T23:31+0400

2024-08-25T23:31+0400

2024-08-25T23:53+0400

политика

грузия

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бидзина иванишвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Избиратели на парламентских выборах 26 октября должны будут сделать исторический выбор, спасти Грузию, привести страну к миру и к членству в Евросоюзе, сохранив национальное достоинство, заявил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили на встрече с избирателями Амбролаури в рамках предвыборной кампании. Как ранее заявил Иванишвили, цель партии на предстоящих парламентских выборах – не просто одержать победу, а получить конституционное большинство, то есть 3/4 мест в парламенте, для решения задач, стоящих перед Грузией. По его словам, иностранные агенты, рассеянные в грузинской радикальной оппозиции, с нетерпением ждут любой возможности, чтобы как-то вернуть себе власть, что приведет к втягиванию Грузии в войну, экономическим трудностям, голоду и к оккупированным территориям. Иванишвили отметил, выбор еще никогда не был таким простым: сегодня с одной стороны – мир, процветание и достоинство, а с другой – война, нищета и рабское повиновение. По его словам, все старания вернуть к власти бывшую правящую партию лишь сбросили с агентуры маски, и они предстали перед грузинским народом со своим настоящим лицом. Почетный председатель "Грузинской мечты" также вспомнил жертв смертоносного оползня в Шови, который унес жизни 33 человек 3 августа прошлого года, отметив, что даже в столь тяжелые минуты, когда вся страна сплотилась, "коллективное "Нацдвижение" стало винить в стихии власти. Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти в первую очередь называют партии бывших представителей власти Грузии. Это основанное Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" и партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Зачем "Грузинской мечте" конституционное большинство в парламенте? – планы партии >>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии - "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, парламентские выборы в грузии 2024