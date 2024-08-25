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Премьер: развитие системы образования – приоритет для правительства Грузии
Премьер: развитие системы образования – приоритет для правительства Грузии
Sputnik Грузия
Очень важно привлекать молодежь к разработке проектов, которые касаются будущего поколения, заявил премьер 25.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Развитие системы образования в Грузии является одним из главных приоритетов для правительства страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече в молодежном лагере Шаори в Раче. Премьер-министр вместе со спикером парламента Шалвой Папуашвили и мэром Тбилиси Кахой Каладзе посетил в воскресенье молодежный лагерь Шаори. Гостей принял министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари. На встрече молодые люди имели возможность задать вопросы и поделиться своим мнением с гостями. По словам премьера, очень важно привлекать молодежь к разработке проектов, которые касаются будущего поколения. С этой целью государство предложило примерно трем тысячам выпускников грузинских вузов пройти оплачиваемую стажировку в государственных структурах страны. "В этом году впервые будет запущена столь масштабная программа оплачиваемых стажировок, которая позволит 3,5 тысячи выпускникам пройти оплачиваемую стажировку в государственных структурах на местном и центральном уровнях власти", - заявил премьер. По его словам, в течение следующих четырех лет будет реализовано множество проектов и инициатив, и чем больше молодых людей будет вовлечено в эти программы, тем лучше. В Грузии увеличивается на год обучение для получения аттестата о базовом образовании >>Встреча прошла в формате вопросов и ответов, на ней присутствовали депутаты парламента Грузии и представители местной власти. В 2024 году лагерь в Шаори принял до 800 молодых людей в восемь потоков. В лагере молодежь имеет возможность участвовать в различных образовательных, спортивных и познавательных мероприятиях и встречах. Для молодых людей также проводятся тренинги по различным темам. В этом году при финансовой поддержке Министерства образования, науки и молодежи Грузии молодежные лагеря приняли около 4,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 25 лет. Общая стоимость проекта составила более 4 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, каха каладзе, образование в грузии
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, каха каладзе, образование в грузии
Премьер: развитие системы образования – приоритет для правительства Грузии
18:40 25.08.2024 (обновлено: 18:46 25.08.2024)
Очень важно привлекать молодежь к разработке проектов, которые касаются будущего поколения, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Развитие системы образования в Грузии является одним из главных приоритетов для правительства страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече в молодежном лагере Шаори в Раче.
Премьер-министр вместе со спикером парламента Шалвой Папуашвили и мэром Тбилиси Кахой Каладзе посетил в воскресенье молодежный лагерь Шаори. Гостей принял министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари. На встрече молодые люди имели возможность задать вопросы и поделиться своим мнением с гостями.
"Развитие системы образования является одним из главных приоритетов, и у нас есть серьезные планы в этом направлении. Особое внимание мы будем уделять университетскому образованию, в том числе улучшению инфраструктуры. Значительно разовьется спортивная инфраструктура, и это будет одним из основных приоритетов, над которыми правительство будет работать в будущем", - заявил Кобахидзе.
По словам премьера, очень важно привлекать молодежь к разработке проектов, которые касаются будущего поколения. С этой целью государство предложило примерно трем тысячам выпускников грузинских вузов пройти оплачиваемую стажировку в государственных структурах страны.
"В этом году впервые будет запущена столь масштабная программа оплачиваемых стажировок, которая позволит 3,5 тысячи выпускникам пройти оплачиваемую стажировку в государственных структурах на местном и центральном уровнях власти", - заявил премьер.
По его словам, в течение следующих четырех лет будет реализовано множество проектов и инициатив, и чем больше молодых людей будет вовлечено в эти программы, тем лучше.
Встреча прошла в формате вопросов и ответов, на ней присутствовали депутаты парламента Грузии и представители местной власти.
В 2024 году лагерь в Шаори принял до 800 молодых людей в восемь потоков. В лагере молодежь имеет возможность участвовать в различных образовательных, спортивных и познавательных мероприятиях и встречах. Для молодых людей также проводятся тренинги по различным темам.
В этом году при финансовой поддержке Министерства образования, науки и молодежи Грузии молодежные лагеря приняли около 4,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 25 лет. Общая стоимость проекта составила более 4 миллионов лари.