https://sputnik-georgia.ru/20240825/premer-razvitie-sistemy-obrazovaniya---prioritet-dlya-pravitelstva-gruzii-289585234.html

Премьер: развитие системы образования – приоритет для правительства Грузии

Премьер: развитие системы образования – приоритет для правительства Грузии

Sputnik Грузия

Очень важно привлекать молодежь к разработке проектов, которые касаются будущего поколения, заявил премьер 25.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-25T18:40+0400

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ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

каха каладзе

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Развитие системы образования в Грузии является одним из главных приоритетов для правительства страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече в молодежном лагере Шаори в Раче. Премьер-министр вместе со спикером парламента Шалвой Папуашвили и мэром Тбилиси Кахой Каладзе посетил в воскресенье молодежный лагерь Шаори. Гостей принял министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари. На встрече молодые люди имели возможность задать вопросы и поделиться своим мнением с гостями. По словам премьера, очень важно привлекать молодежь к разработке проектов, которые касаются будущего поколения. С этой целью государство предложило примерно трем тысячам выпускников грузинских вузов пройти оплачиваемую стажировку в государственных структурах страны. "В этом году впервые будет запущена столь масштабная программа оплачиваемых стажировок, которая позволит 3,5 тысячи выпускникам пройти оплачиваемую стажировку в государственных структурах на местном и центральном уровнях власти", - заявил премьер. По его словам, в течение следующих четырех лет будет реализовано множество проектов и инициатив, и чем больше молодых людей будет вовлечено в эти программы, тем лучше. В Грузии увеличивается на год обучение для получения аттестата о базовом образовании >>Встреча прошла в формате вопросов и ответов, на ней присутствовали депутаты парламента Грузии и представители местной власти. В 2024 году лагерь в Шаори принял до 800 молодых людей в восемь потоков. В лагере молодежь имеет возможность участвовать в различных образовательных, спортивных и познавательных мероприятиях и встречах. Для молодых людей также проводятся тренинги по различным темам. В этом году при финансовой поддержке Министерства образования, науки и молодежи Грузии молодежные лагеря приняли около 4,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 25 лет. Общая стоимость проекта составила более 4 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, каха каладзе, образование в грузии