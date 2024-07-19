https://sputnik-georgia.ru/20240719/attestat-o-bazovom-obrazovanii-v-gruzii-budet-vydavatsya-s-10-klassa-289075707.html

В Грузии увеличивается на год обучение для получения аттестата о базовом образовании

В Грузии увеличивается на год обучение для получения аттестата о базовом образовании

Sputnik Грузия

У подростков будет меньше риска столкнуться с такими вызовами, как детские браки, несоответствующий возрасту труд, торговля людьми, уверены авторы... 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T09:01+0400

2024-07-19T09:01+0400

2024-07-19T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Парламент принял в третьем и окончательном чтении поправки, которые вносят изменения в ступени общего, то есть школьного образования - аттестат о базовом образовании можно будет получить по завершении не девятого, а десятого класса. Полное общее образование в Грузии - 12 лет. Оно делится на три ступени: начальное (1-6 классы), базовое (7-10 классы) и среднее (11-12 классы).Таким образом, время обучение для получения аттестата о базовом образовании увеличивается до четырех лет, а время обучение для получения аттестата о среднем образовании сокращается с трех до двух лет. Аттестат о базовом образовании необходим для поступления в профучилища. Результаты школьного образования в Грузии никому не нравятся – министр >>Количество учащихся, покидающих школу после 9 класса, достаточно велико (до 3 200 учащихся в 2023 году), а их перспективы трудоустройства на рынке труда очень низкие – исходя из знаний и возраста, так как окончание 9 класса приходится на возраст 14-15 лет, а трудоустройство по Трудовому кодексу возможно лишь с 16 лет. Так объяснил изменения в программе общего образования автор законопроекта - министерство образования и науки Грузии. Как формируется зарплата учителей в Грузии? Новые правила>>В министерстве считают, что таким образом у подростков будет меньше риска столкнуться с такими вызовами, как детские браки, несоответствующий возрасту труд, торговля людьми, незаконная деятельность, попадание в систему ювенальной юстиции и так далее. Закон вступит в силу после подписания президентом Грузии и распространится на все аккредитованные школы в стране с 12-летней системой обучения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, образование в грузии