https://sputnik-georgia.ru/20240826/rossiyskiy-ekspert-ssha-popytayutsya-povliyat-na-vybory-v-gruzii-289595758.html
Российский эксперт: США попытаются повлиять на выборы в Грузии
Российский эксперт: США попытаются повлиять на выборы в Грузии
Sputnik Грузия
Запад очень хочет вовлечь Грузию в новую войну против России, для чего нужно заменить основанную на партии "Грузинская мечта" элиту на прозападную, заявил... 26.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-26T18:00+0400
2024-08-26T18:00+0400
2024-08-26T18:15+0400
грузия
политика
новости
сша
россия
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23679/25/236792582_11:0:973:541_1920x0_80_0_0_f9251f3e4c94d477300e3d968147ff86.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг – Sputnik. Соединённые Штаты через свою агентуру и неправительственные организации попытаются повлиять на исход парламентских выборов в Грузии, чтобы дестабилизировать ситуацию около границ России, заявил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Пресс-бюро Службы внешней разведки России 26 августа сообщило, что США крайне недовольны развитием ситуации в Грузии и готовят "цветную революцию" после парламентских выборов 26 октября 2024 года.Эксперт отметил, что это связано с тем, что Запад очень хочет вовлечь Грузию в новую войну против России, для чего нужно заменить основанную на партии "Грузинская мечта" элиту на прозападную, ориентированную на войну против России, на превращение Грузии в плацдарм для нового антироссийского фронта. Тем не менее Мендкович добавил, что проводившиеся ранее опросы показывали хорошие шансы "Грузинской мечты", поэтому исключать их победы нельзя, подчеркнув, что битва будет жесткой. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах >>Однако эксперт рассказал, что, в случае победы на выборах грузинской оппозиции, в регионе Северного Кавказа может увеличиться уровень терроризма. "У грузинской оппозиции существуют планы возвращения ситуации к временам, когда Панкисское ущелье было базой террористов. То есть, использование Грузии как базы для создания новых террористических центров, действующих для дестабилизации Северного Кавказа, заброс террористических групп для совершения диверсий, терактов, в этом направлении будет вести работу прозападное правительство, если оно придет на смену "Грузинской мечте"", - заключил он. "Грузинская мечта" призвала доноров не спонсировать дестабилизацию в Грузии>>Согласно информации СВР, грузинские прозападные НПО набирают много волонтеров для плотного наблюдения за ходом голосования. Им ставят задачу выявлять и фиксировать "неминуемые факты" использования властями административного ресурса, рассказали в СВР.По данным ведомства, на "тбилисском майдане" планируют обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Сотрудников правоохранительных органов будут провоцировать на силовое подавление протестов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23679/25/236792582_132:0:853:541_1920x0_80_0_0_df2768c4cbf665e3fbde9a59f1aceafd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, сша, россия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, сша, россия, парламентские выборы в грузии 2024
Российский эксперт: США попытаются повлиять на выборы в Грузии
18:00 26.08.2024 (обновлено: 18:15 26.08.2024)
Запад очень хочет вовлечь Грузию в новую войну против России, для чего нужно заменить основанную на партии "Грузинская мечта" элиту на прозападную, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 26 авг – Sputnik.
Соединённые Штаты через свою агентуру и неправительственные организации попытаются повлиять на исход парламентских выборов в Грузии, чтобы дестабилизировать ситуацию около границ России, заявил РИА Новости
глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России 26 августа сообщило, что США крайне недовольны развитием ситуации в Грузии и готовят "цветную революцию" после парламентских выборов 26 октября 2024 года.
"Практика последнего года показывает, что США всячески поддерживают через свою агентуру антиправительственные движения, протестные акции с участием представителей местного НПО сектора", - сказал Медкович.
Эксперт отметил, что это связано с тем, что Запад очень хочет вовлечь Грузию в новую войну против России, для чего нужно заменить основанную на партии "Грузинская мечта" элиту на прозападную, ориентированную на войну против России, на превращение Грузии в плацдарм для нового антироссийского фронта.
Тем не менее Мендкович добавил, что проводившиеся ранее опросы показывали хорошие шансы "Грузинской мечты", поэтому исключать их победы нельзя, подчеркнув, что битва будет жесткой.
Однако эксперт рассказал, что, в случае победы на выборах грузинской оппозиции, в регионе Северного Кавказа может увеличиться уровень терроризма.
"У грузинской оппозиции существуют планы возвращения ситуации к временам, когда Панкисское ущелье было базой террористов. То есть, использование Грузии как базы для создания новых террористических центров, действующих для дестабилизации Северного Кавказа, заброс террористических групп для совершения диверсий, терактов, в этом направлении будет вести работу прозападное правительство, если оно придет на смену "Грузинской мечте"", - заключил он.
Согласно информации СВР, грузинские прозападные НПО набирают много волонтеров для плотного наблюдения за ходом голосования. Им ставят задачу выявлять и фиксировать "неминуемые факты" использования властями административного ресурса, рассказали в СВР.
По данным ведомства, на "тбилисском майдане" планируют обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Сотрудников правоохранительных органов будут провоцировать на силовое подавление протестов.