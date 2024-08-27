https://sputnik-georgia.ru/20240827/naskolko-prozrachny-finansy-politicheskikh-partiy-v-gruzii-otchet-antikorruptsionnogo-byuro-289604798.html
Насколько прозрачны финансы политических партий в Грузии? Отчет Антикоррупционного бюро
Насколько прозрачны финансы политических партий в Грузии? Отчет Антикоррупционного бюро
Sputnik Грузия
Глава Антикоррупционного бюро также рассказал о финансовой прозрачности НПО, финансируемых из-за рубежа 27.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-27T15:40+0400
2024-08-27T15:40+0400
2024-08-27T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Партии в Грузии полностью или частично не раскрывают информацию о своем финансировании, согласно мониторингу, проведенному Антикоррупционным бюро, заявил глава ведомства Ражден Купрашвили на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В частности, по словам Купрашвили, речь идет об оппозиционных партиях "Европейская Грузия – движение за свободу, "Да Европе – Стратегия Агмашенебели", "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы!", "Элене Хоштария – Дроа" и "Новое единство – Гварамия, Мелия". Также избирательные кампании и деятельность оппозиционных партий могут финансироваться из зарубежных донорских организаций или других источников, которые, как отметил Купрашвили, в свою очередь, выплачивают средства неправительственным организациям, связанным с этими политическими партиями. Глава Антикоррупционного бюро также рассказал о финансовой прозрачности НПО. НПО, финансируемые зарубежными донорскими организациями или другими источниками, вместе с представителями партий проводят различные мероприятия по всей Грузии, готовят информационные брошюры и видеоролики политического содержания, которые, по словам Купрашвили, напрямую призывают общественность поддержать ту или иную партию. В результате мониторинга установлено, что 11 апреля 2024 года НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) и Леван Цуцкиридзе основали движение "Площадь Свободы – Грузия", в учредительных документах которого, по словам главы ведомства, выявляется цель, связанная с политическими процессами. Также, по информации Купрашвили, 1 июля Цуцкиридзе и "Площадь Свободы – Грузия" организовали мероприятие, на котором основатели и члены этой организации объявили цели касательно выборов. В мероприятии участвовали как сотрудники "Восточноевропейского центра многопартийной демократии", так и члены движения "Площадь свободы". "Совокупность доказательств подтверждает, что эти организации преследуют публично заявленную политическую цель. Однако, несмотря на это, они не соблюдают требований закона, не регистрируют политическую партию и осуществляют политическую деятельность через НПО", – отметил Купрашвили.Таким образом, прозрачность их финансового положения не обеспечивается, добавил глава бюро.В соответствии с законом Грузии "О политических объединениях граждан" Антикоррупционное бюро поручило движению "Площадь свободы", "Восточноевропейскому центру многопартийной демократии", их председателю Левану Цуцкиридзе и 24 членам движения обеспечить прозрачность финансов, заявил Купрашвили. "Это означает, что они обязаны представлять финансовые отчеты в Антикоррупционное бюро в соответствии с установленной законом процедурой, обнародование которых обеспечит Антикоррупционное бюро", – отметил Купрашвили. Глава Антикоррупционного бюро также ознакомил общественность с информацией о проведенном в стране "Фестивалем демократии", организованном "Восточноевропейским центром многопартийной демократии" при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD). По его словам, только часть партий была приглашена на мероприятие, и не все партии имели возможность принять в нем участие. "При этом в т. н. "фестивале" участвовали только НПО, деятельность которых направлена на поддержку или отказ от поддержки конкретных политических партий. По этому делу идет процесс добычи доказательств, и окончательное решение станет известно общественности", – добавил он. Купрашвили также призывал Международный республиканский институт (IRI) и Национальный демократический институт США (NDI) раскрыть информации о грантах. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>"В текущем избирательном процессе деятельность международных наблюдательных организаций имеет важное значение, поэтому мы обращаемся ко всем организациям, включая NDI и IRI, которые должны быть объективными наблюдателями на выборах – обеспечить прозрачность предоставленных вами грантов, чтобы финансируемые мероприятия не были использованы для поддержки политических партий", – заявил он. Нейтралитет и объективность имеют решающее значение для организаций, занимающихся наблюдением за выборами, подчеркнул глава Антикоррупционного бюро. Чтобы не снижать стандарт финансовой прозрачности политических кампаний и таким образом не ограничивать граждан в осуществлении информированного выбора, Антикоррупционное бюро приняло решение, согласно которому до 31 августа 2024 года все избирательные субъекты должны представить документы, отражающие финансовое положение за 8 месяцев текущего года, заявил Купрашвили. Он также добавил, что антикоррупционное бюро готово проконсультировать все политические партии и оказать им поддержку в выполнении требований закона.Резонансный закон В правящей партии Грузии уже давно утверждают, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Именно желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Почти два месяца после инициирования законопроекта в Тбилиси и периодически в регионах проходили акции протеста. Против т. н. закона об "иноагентах" выступили оппозиция, НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии, заявил весь Запад. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, антикоррупционное бюро, закон об "иноагентах", элене хоштария, европейская грузия, сша
грузия, политика, новости, антикоррупционное бюро, закон об "иноагентах", элене хоштария, европейская грузия, сша
Насколько прозрачны финансы политических партий в Грузии? Отчет Антикоррупционного бюро
15:40 27.08.2024 (обновлено: 16:08 27.08.2024)
Глава Антикоррупционного бюро также рассказал о финансовой прозрачности НПО, финансируемых из-за рубежа
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Партии в Грузии полностью или частично не раскрывают информацию о своем финансировании, согласно мониторингу, проведенному Антикоррупционным бюро, заявил глава ведомства Ражден Купрашвили на брифинге.
В частности, по словам Купрашвили, речь идет об оппозиционных партиях "Европейская Грузия – движение за свободу, "Да Европе – Стратегия Агмашенебели", "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы!", "Элене Хоштария – Дроа" и "Новое единство – Гварамия, Мелия".
Также избирательные кампании и деятельность оппозиционных партий могут финансироваться из зарубежных донорских организаций или других источников, которые, как отметил Купрашвили, в свою очередь, выплачивают средства неправительственным организациям, связанным с этими политическими партиями.
"Поддержка политических партий и процессов зарубежными деньгами, согласно этой схеме, является угрозой справедливому избирательному процессу", – подчеркнул Купрашвили.
Глава Антикоррупционного бюро также рассказал о финансовой прозрачности НПО.
НПО, финансируемые зарубежными донорскими организациями или другими источниками, вместе с представителями партий проводят различные мероприятия по всей Грузии, готовят информационные брошюры и видеоролики политического содержания, которые, по словам Купрашвили, напрямую призывают общественность поддержать ту или иную партию.
"Согласно законодательству Грузии, запрещено финансирование политических партий физическим лицом без гражданства Грузии, а также юридическим лицом, зарегистрированным в Грузии или за рубежом", – подчеркнул Купрашвили.
В результате мониторинга установлено, что 11 апреля 2024 года НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) и Леван Цуцкиридзе основали движение "Площадь Свободы – Грузия", в учредительных документах которого, по словам главы ведомства, выявляется цель, связанная с политическими процессами.
Также, по информации Купрашвили, 1 июля Цуцкиридзе и "Площадь Свободы – Грузия" организовали мероприятие, на котором основатели и члены этой организации объявили цели касательно выборов. В мероприятии участвовали как сотрудники "Восточноевропейского центра многопартийной демократии", так и члены движения "Площадь свободы".
"Совокупность доказательств подтверждает, что эти организации преследуют публично заявленную политическую цель. Однако, несмотря на это, они не соблюдают требований закона, не регистрируют политическую партию и осуществляют политическую деятельность через НПО", – отметил Купрашвили.
Таким образом, прозрачность их финансового положения не обеспечивается, добавил глава бюро.
В соответствии с законом Грузии "О политических объединениях граждан" Антикоррупционное бюро поручило движению "Площадь свободы", "Восточноевропейскому центру многопартийной демократии", их председателю Левану Цуцкиридзе и 24 членам движения обеспечить прозрачность финансов, заявил Купрашвили.
"Это означает, что они обязаны представлять финансовые отчеты в Антикоррупционное бюро в соответствии с установленной законом процедурой, обнародование которых обеспечит Антикоррупционное бюро", – отметил Купрашвили.
Глава Антикоррупционного бюро также ознакомил общественность с информацией о проведенном в стране "Фестивалем демократии", организованном "Восточноевропейским центром многопартийной демократии" при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD).
"Согласно доказательствам, полученным по делу, у нас есть основания предполагать, что этот фестиваль носит политический характер и направлен на поддержку конкретных участвующих политических партий", – заявил Купрашвили.
По его словам, только часть партий была приглашена на мероприятие, и не все партии имели возможность принять в нем участие.
"При этом в т. н. "фестивале" участвовали только НПО, деятельность которых направлена на поддержку или отказ от поддержки конкретных политических партий. По этому делу идет процесс добычи доказательств, и окончательное решение станет известно общественности", – добавил он.
Купрашвили также призывал Международный республиканский институт (IRI) и Национальный демократический институт США (NDI) раскрыть информации о грантах.
"В текущем избирательном процессе деятельность международных наблюдательных организаций имеет важное значение, поэтому мы обращаемся ко всем организациям, включая NDI и IRI, которые должны быть объективными наблюдателями на выборах – обеспечить прозрачность предоставленных вами грантов, чтобы финансируемые мероприятия не были использованы для поддержки политических партий", – заявил он.
Нейтралитет и объективность имеют решающее значение для организаций, занимающихся наблюдением за выборами, подчеркнул глава Антикоррупционного бюро.
Чтобы не снижать стандарт финансовой прозрачности политических кампаний и таким образом не ограничивать граждан в осуществлении информированного выбора, Антикоррупционное бюро приняло решение, согласно которому до 31 августа 2024 года все избирательные субъекты должны представить документы, отражающие финансовое положение за 8 месяцев текущего года, заявил Купрашвили.
"Информация о нарушениях, выявленных Антикоррупционным бюро, будет доведена до сведения международных организаций, и мы надеемся, что все эти факты будут отражены в отчетах по наблюдению", – отметил Купрашвили.
Он также добавил, что антикоррупционное бюро готово проконсультировать все политические партии и оказать им поддержку в выполнении требований закона.
В правящей партии Грузии уже давно утверждают, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Именно желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Почти два месяца после инициирования законопроекта в Тбилиси и периодически в регионах проходили акции протеста.
Против т. н. закона об "иноагентах" выступили оппозиция, НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии, заявил весь Запад.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.