https://sputnik-georgia.ru/20240829/gosudarstvo-subsidiruet-realizatsiyu-fermerami-gruzii-nestandartnykh-yablok-289646174.html
Государство субсидирует реализацию фермерами Грузии нестандартных яблок
Государство субсидирует реализацию фермерами Грузии нестандартных яблок
Sputnik Грузия
Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в проекте, обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T19:47+0400
2024-08-29T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Государственная программа, направленная на содействие продажи урожая нестандартных яблок, продолжится в Грузии и в 2024 году, сообщило Агентство развития села. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начнется с начала сентября. По предварительным данным, в этом году урожай нестандартных яблок составит около 50 тысяч тонн. В рамках госпрограммы, субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2023 года закупят у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм. В целях беспрепятственной реализации программы будет создана специальная рабочая группа, которая будет координировать процесс сдачи яблок на местах. Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в проекте, обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе.В Грузии ожидается большой урожай фундука >> Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС. В 2022 году в рамках программы субсидирования было переработано 21,7 тысячи тонн нестандартных яблок, а фермеры получили таким образом доход в размере около 6,8 миллиона лари, размер выданной государством субсидии составил 2,2 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии
Государство субсидирует реализацию фермерами Грузии нестандартных яблок
Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в проекте, обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Государственная программа, направленная на содействие продажи урожая нестандартных яблок, продолжится в Грузии и в 2024 году, сообщило Агентство развития села.
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начнется с начала сентября. По предварительным данным, в этом году урожай нестандартных яблок составит около 50 тысяч тонн.
"Для того, чтобы произведенная продукция не оставалась несданной, фермеры не столкнулись с проблемами при реализации своего урожая и получили доход, в этом году, как и в предыдущие, будет реализована государственная программа по содействию реализации нестандартных яблок", - говорится в сообщении.
В рамках госпрограммы, субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2023 года закупят у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.
В целях беспрепятственной реализации программы будет создана специальная рабочая группа, которая будет координировать процесс сдачи яблок на местах.
Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в проекте, обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
В 2022 году в рамках программы субсидирования было переработано 21,7 тысячи тонн нестандартных яблок, а фермеры получили таким образом доход в размере около 6,8 миллиона лари, размер выданной государством субсидии составил 2,2 миллиона лари.