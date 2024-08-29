https://sputnik-georgia.ru/20240829/kapitan-sbornoy-gruzii-po-futbolu-vpervye-sygraet-v-osnovnom-raunde-ligi-chempionov-uefa-289627810.html

Капитан сборной Грузии по футболу впервые сыграет в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА

Капитан сборной Грузии по футболу впервые сыграет в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА

Sputnik Грузия

В ответном матче против датчан капитан сборной Грузии был в основном составе и отыграл всю встречу без замены 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия, которому недавно исполнилось 37 лет, впервые в составе братиславского "Слована" сыграет в основной стадии самого престижного клубного турнира – Лиге чемпионов УЕФА. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне братиславский "Слован" выиграл ответный матч плей-офф Лиги чемпионов у датского "Мидтьюлланда" со счетом 3:2 и сыграет в основной стадии главного клубного турнира. "Слован" повел в счете на 33-й минуте благодаря голу хорватского нападающего Марко Толича. "Мидтьюлланд" сравнял счет на 41-й минуте голом турецкого нападающего Арала Симсира, а спустя девять минут еще один гол забил нападающий датчан Франкулину Джу. Команда Владимира Вайсса, который до прихода Вилли Саньоля в сборную Грузии тренировал национальную команду страны, смогла переломить ход игры. На 82-й минуте Толич результативным ударом восстановил равновесие и оформил дубль, а за четыре минуты до конца встречи отличился Тигран Барсегян ударом в дальний угол с линии штрафной. Его гол принес словакам историческую победу. Матч Грузия-Чехия покажут на большом экране в Тбилиси>>Гурам Кашия и братиславский "Слован" впервые преодолели стадию плей-офф Лиги чемпионов и вышли в основную стадию турнира. Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа в 20:00. Кашия играет за "Слован" с 2021 года. На счету защитника пять голов в 63-х матчах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, гурам кашия, уефа, футбол, вилли саньоль, владимир вайсс