https://sputnik-georgia.ru/20240829/konstitutsionnyy-sud-gruzii-pristupaet-k-rassmotreniyu-iskov-protiv-zakona-ob-inoagentakh-289623840.html

Конституционный суд Грузии приступает к рассмотрению исков против закона об "иноагентах"

Конституционный суд Грузии приступает к рассмотрению исков против закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

В ответ на утверждение резонансного закона Запад принял меры против Грузии, предупредив, что это только начало 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T09:01+0400

2024-08-29T09:01+0400

2024-08-29T09:55+0400

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закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Конституционный суд Грузии приступает к рассмотрению исков против закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную финансовую декларацию.НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны зарегистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, до 5 сентября. Иски в Конституционный суд с требованием упразднения этого закона подали прозападные оппозиционные партии, НПО, СМИ и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они заявили, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.На данном этапе суду предстоит решить, давать ли искам ход.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Закон все же был утвержден, а Запад в ответ принял меры против Грузии, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, саломе зурабишвили , нато, евросоюз, грузия - евросоюз, закон об "иноагентах"