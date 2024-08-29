https://sputnik-georgia.ru/20240829/nezavisimyy-oppozitsionnyy-deputat-primknula-k-partii-eks-premera-gakhariya-289649507.html

Независимый оппозиционный депутат примкнула к партии экс-премьера Гахария

Независимый оппозиционный депутат примкнула к партии экс-премьера Гахария

Sputnik Грузия

Госчиновники знают Акубардия как принципиального, опытного и добросовестного госслужащего, заявил экс-премьер 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T21:56+0400

2024-08-29T21:56+0400

2024-08-29T22:00+0400

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грузия

георгий гахария

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Независимый оппозиционный депутат Теона Акубардия будет бороться за депутатское кресло в парламенте Грузии на выборах 26 октября вместе с партией экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Парламентские выборы пройдут 26 октября. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. По его словам, госчиновники знают Акубардия как принципиального, опытного и добросовестного госслужащего. Сама Акубардия назвала две причины своего решения примкнуть к экс-премьеру и начать бороться за национальные интересы Грузии вместе с командой Гахария. Теона Акубардия попала в парламент Грузии в 2020 году в рядах "Стратегии Агмашенебели". В октябре 2022 года она ушла из партии из-за ее бойкота и нежелания принимать участия в парламентской жизни. Парламент Грузии избирается на 4 года. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, георгий гахария, парламентские выборы в грузии 2024