https://sputnik-georgia.ru/20240829/nikakikh-konstitutsionnykh-izmeneniy-bez-soglasiya-patriarkhii-gruzii-ne-budet---dzhagmaidze-289648714.html
Никаких конституционных изменений без согласия Патриархии Грузии не будет – Джагмаидзе
Никаких конституционных изменений без согласия Патриархии Грузии не будет – Джагмаидзе
Sputnik Грузия
Дискуссии по этому вопросу будут продолжаться, поскольку речь идет о поправке в Конституции, заявил представитель Патриархии 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T20:06+0400
2024-08-29T20:06+0400
2024-08-29T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Государство не будет вносить в Конституцию Грузии никаких изменений, касающихся усиления статуса Православной церкви, без согласия Патриархии, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе после заседания первосвященников. Темой обсуждения заседания первосвященников в четверг, 29 августа, стало предложение правящей партии о большем усилении Конституцией Грузии роли Грузинской церкви. На почти четырехчасовой консультации вместе с высокопоставленными священнослужителями присутствовали юристы Патриархии и конституционалисты. Священнослужитель еще раз подчеркнул, что со стороны правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" это предложение является актом вежливости. "Большинство первосвященников согласны с тем, что это приемлемо", - добавил Джагмаидзе. "Грузинская мечта" хочет объявить православие госрелигией – что думает Патриархия? >>В настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, принятым при президенте Эдуарде Шеварднадзе, в котором говорится, что "государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны". Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, андрия джагмаидзе, патриархия грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, андрия джагмаидзе, патриархия грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
Никаких конституционных изменений без согласия Патриархии Грузии не будет – Джагмаидзе
20:06 29.08.2024 (обновлено: 20:45 29.08.2024)
Дискуссии по этому вопросу будут продолжаться, поскольку речь идет о поправке в Конституции, заявил представитель Патриархии
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Государство не будет вносить в Конституцию Грузии никаких изменений, касающихся усиления статуса Православной церкви, без согласия Патриархии, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе после заседания первосвященников.
Темой обсуждения заседания первосвященников в четверг, 29 августа, стало предложение правящей партии о большем усилении Конституцией Грузии роли Грузинской церкви. На почти четырехчасовой консультации вместе с высокопоставленными священнослужителями присутствовали юристы Патриархии и конституционалисты.
"Дискуссии по этому вопросу будут продолжаться, поскольку речь идет о поправке в Конституции. Государство в очередной раз заявило, что никаких записей без согласия церкви не будет", - заявил Джагмаидзе журналистам.
Священнослужитель еще раз подчеркнул, что со стороны правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" это предложение является актом вежливости.
"Большинство первосвященников согласны с тем, что это приемлемо", - добавил Джагмаидзе.
В настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, принятым при президенте Эдуарде Шеварднадзе, в котором говорится, что "государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны".
Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).