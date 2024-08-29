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Убил троих, включая жену – МВД раскрыло преступление в Кахети
Убил троих, включая жену – МВД раскрыло преступление в Кахети
Sputnik Грузия
По информации СМИ, поводом для убийства стала ревность 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T16:45+0400
2024-08-29T16:45+0400
2024-08-29T18:26+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Полиция задержала ранее судимого 39-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве жены и двух односельчан в Гурджаанском районе (регион Кахети), сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что обвиняемый выстрелами из огнестрельного оружия убил двух односельчан 39 и 44 лет, а также 38-летнюю жену, после чего скрылся с места преступления. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам и изъяла орудие убийства в качестве вещественного доказательства. Версии тройного убийства в Кахети>>Следствие ведется по статье "Умышленное убийство двух или более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах", которая предусматривает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.По информации СМИ, убийство случилось 28 августа в селе Ахашени – мужчина убил жену и двух друзей детства из ревности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, гурджаанский район, кахети, убийство
происшествия, новости, грузия, гурджаанский район, кахети, убийство
Убил троих, включая жену – МВД раскрыло преступление в Кахети
16:45 29.08.2024 (обновлено: 18:26 29.08.2024)
По информации СМИ, поводом для убийства стала ревность
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Полиция задержала ранее судимого 39-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве жены и двух односельчан в Гурджаанском районе (регион Кахети), сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый выстрелами из огнестрельного оружия убил двух односельчан 39 и 44 лет, а также 38-летнюю жену, после чего скрылся с места преступления.
Полиция задержала обвиняемого по горячим следам и изъяла орудие убийства в качестве вещественного доказательства.
Следствие ведется по статье "Умышленное убийство двух или более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах", которая предусматривает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.
По информации СМИ, убийство случилось 28 августа в селе Ахашени – мужчина убил жену и двух друзей детства из ревности.