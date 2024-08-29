https://sputnik-georgia.ru/20240829/predvybornaya-agitatsiya-v-gruzii--komu-zaprescheno-v-ney-uchastvovat-289625285.html

Предвыборная агитация в Грузии – кому запрещено в ней участвовать?

Предвыборная агитация в Грузии – кому запрещено в ней участвовать?

Sputnik Грузия

Сотрудникам государственных школ и садиков запрещено участие в предвыборной кампании в Грузии в определенное время 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T10:15+0400

2024-08-29T10:15+0400

2024-08-29T10:15+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Участие в предвыборной кампании в Грузии, которая стартовала два дня назад, запрещено иностранным гражданам и организациям, благотворительным и религиозным организациям, а также целому ряду граждан страны, согласно Избирательному кодексу.Нельзя участвовать в предвыборной агитации судьям, омбудсмену, генеральному аудитору, членам избирательной комиссии, работникам силовых структур, работникам госорганов в рабочие часы или во время выполнения служебных обязанностей.Также запрещено вовлечение в предвыборную кампанию членов Национальной комиссии по коммуникациям и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения. Нельзя участвовать в предвыборной агитации сотрудникам организаций со статусом публичного лица юридического права (создано госорганами), за исключением высших и профессиональных образовательных учреждений, творческих учреждений, религиозных организаций и Ассоциации адвокатов Грузии.В Грузии началась предвыборная кампания – детали от ЦИК Грузии>>В агитации не могут участвовать директор, педагоги-воспитатели, воспитанники, учителя и другие работники основанных государством или муниципалитетом детских садов и школ в рабочие часы или во время выполнения служебных обязанностей.Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и масштабно путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В частности, голосовать посредством электронных технологий – аппаратов верификации и аппаратов для подсчета голосов – будут почти 90% избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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