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"Грузинская мечта" заявила о вмешательстве иностранной силы в предвыборные процессы

"Грузинская мечта" заявила о вмешательстве иностранной силы в предвыборные процессы

Sputnik Грузия

Миканадзе упомянул такие организации, как Национальный демократический институт США и Датский институт партий и демократии 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T16:45+0400

2024-08-29T16:45+0400

2024-08-29T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Оппозиционные партии в Грузии начали предвыборные кампании с участием финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций, что является прямым вмешательством иностранных государств в предвыборные процессы в Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Об этом Миканадзе заявил на брифинге, целью которого было подытожить и предоставить общественности информацию о том, как в течение лета иностранные силы вмешивались в предвыборные процессы и насколько неправительственные организации соблюдали политический нейтралитет в предвыборный период. По его информации, первая такая встреча с местным населением состоялась 17 июня в Кутаиси, где оппозиционным депутатам парламента Саломе Самадашвили, Хатии Деканоидзе, Анне Цитлидзе, Теоне Акубардии и Тамар Кордзая была предоставлена возможность провести предвыборную агитацию. В последующие дни аналогичные встречи были проведены в Зугдиди, Батуми, Озургети и Гори. Как отметил Миканадзе, общественная организация "Центр демократической включенности" участвовала в организации встречи совместно с NDI. Кроме того, лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело", "Гирчи", "Гирчи – больше свободы" и "Стратегия Агмашенебели" 13 июля провели встречу с населением, о чем сообщает официальная страница "Лело" в соцсети. Ранее глава Антикоррупционного агентства Ражден Купрашвили призывал NDI и Международный республиканский институт (IRI) раскрыть информации о грантах. По его словам, прозрачность предоставленных ими грантов необходима, чтобы финансируемые мероприятия не были использованы для поддержки партий. По словам Миканадзе, на фоне последних событий со стороны существующих в Грузии НПО наблюдается активная деятельность, направленная против властей. "К парламентским выборам 26 октября 2024 года оппозиционные политические субъекты начали предвыборные кампании с участием неправительственных организаций, наглядным примером чего являются проведенные в рамках т. н. "Фестиваля демократии" мероприятия", – заявил Миканадзе. Фестиваля авторитаризма в Грузии не будет – премьер>>Организацией-донором избирательной кампании, скрывающейся под таким конструктивным названием, выступил "Датский институт партий и демократии" (DIPD), который, по словам Миканадзе, финансируется из государственного бюджета Дании и подчиняется законодательной власти страны Первое мероприятие т. н. "фестиваля" состоялось 27 июля в Цаленджихе, за которым последовали аналогичные собрания 3 августа в Телави и 10 августа в Кутаиси. "Общественность ясно увидела, что в т. н. "Фестивале демократии" участвовали оппозиционные политические партии, которые непосредственно занимались предвыборной агитацией, распространяли партийные листовки и давали предвыборные обещания", – сказал Миканадзе.На "фестивале" также был вывешен плакат с изображением Михаила Саакашвили, осужденного за ряд тяжких преступлений, призывающий к его освобождению, отметил депутат.Организатором "Фестиваля демократии" выступила НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD), основателем которой является Леван Цуцкиридзе, до сих пор занимающий должность исполнительного директора этой организации, отметил Миканадзе. Депутат также напомнил, что Цуцкиридзе совместно с "Восточноевропейским центром многопартийной демократии" основал политическое движение "Площадь свободы – Грузия", которое в июле объединилось в альянсе с "Лело" и "Ана Долидзе – Для народа". К ним присоединились представительницы той же организации Ирина Куртанидзе и Тамар Джолохава. В правящей партии "Грузинская мечта" все еще ждут разъяснений от посольства Дании в связи с тем, как на мероприятии, финансируемом их правительством, оказался баннер в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее премьер-министр Грузии назвал организованное "Восточноевропейским центром многопартийной демократии" мероприятие "фестивалем авторитаризма". По словам Кобахидзе, тот факт, что фестивали авторитаризма в Грузии в разных регионах финансируются из-за рубежа, свидетельствует о том, что кто-то за рубежом хочет вернуть авторитаризм в Грузию. Предвыборная агитация в Грузии – кому запрещено в ней участвовать?>>Между тем в Антикоррупционном бюро заявили, что есть основания предполагать, что мероприятие носит политический характер, направлено на поддержку конкретных партий, и поручили НПО обеспечить прозрачность финансов. "Однозначно, что имеет место нарушение границы между НПО и политическими субъектами, а также прямое вмешательство иностранных государств и их влияния в предвыборные процессы. Осуществление подобных действий в любом государстве, включая Данию, естественно, было бы оценено негативно", – заявил Миканадзе.В реальности НПО, с одной стороны, говорят о проведении выборов в свободной, равной и конкурентной среде и прозрачности, а с другой стороны, по словам Миканадзе, – активно вмешиваются в политическую деятельность, что уже не вызывает удивления.По словам Миканадзе, они пытаются создать ошибочное восприятие влияния власти на результаты выборов. "Использование НПО двойных стандартов, по-видимому, приобрело систематический характер", – отметил депутат. По его информации, 21 июля руководитель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури, экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария и певец Георгий Ушикишвили провели в Батуми совместные встречи с населением, организованные "Международной прозрачностью – Грузия". Панель вел медиаэксперт и журналист Звиад Коридзе. "Несмотря на заявленный НПО "Международная прозрачность – Грузия" статус нейтралитета в избирательных процессах, открыто была зафиксирована агитация и пропаганда против правящей партии "Грузинская мечта". Что касается Георгия Ушикишвили, то он перешел со сцены в политику и присоединился к партиям "Лело", "Ана Долидзе – Для народ" и "Площадь свободы", – заявил Миканадзе. При этом, по словам Миканадзе, продолжается кампания преднамеренной дискредитации правящей партии со стороны НПО, наглядным примером чего является размещение в социальной сети видеороликов антиправительственного содержания фондом американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия". "Это еще одно доказательство того, как НПО используют иностранное финансирование против правящей партии. В то же время именно эта организация финансирует местные наблюдательские организации на выборах. Эти факты еще раз свидетельствуют о гармоничной совместимости оппозиционных политических партий и ряда НПО", – заявил Миканадзе. Интересно, что ни один из вышеуказанных фактов не упоминается в отчетах о предвыборном периоде, подготовленных "Ассоциацией молодых юристов Грузии", "Международным обществом за справедливые выборы и демократию" (ISFED) и другими местными НПО, что еще раз заставляет убедиться, что их позиция субъективна и направлена только против правящей партии, отметил Миканадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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