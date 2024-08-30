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Евросоюз все больше обеспокоен отдалением Грузии – Боррель

Евросоюз все больше обеспокоен отдалением Грузии – Боррель

Sputnik Грузия

В июне лидеры ЕС приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в объединение из-за принятия в стране закона об "иноагентах" 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T11:43+0400

2024-08-30T11:43+0400

2024-08-30T12:43+0400

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закон об "иноагентах"

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Траектория Грузии, которая отдаляется от Евросоюза, все больше вызывает обеспокоенность, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после саммита глав МИД объединения в Брюсселе.Из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" лидеры стран ЕС в июне договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение и заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии.Ранее на этой неделе внешнеполитический представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил, что планы властей Грузии запретить оппозиционные партии, в частности, самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение", в случае победы на парламентских выборах 26 октября, не останутся без ответа ЕС. Правящая партия "Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания "Нацдвижения" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления" в период их пребывания во власти. Папуашвили обвинил представителя ЕС в дезинформации касательно запрета всей оппозиции>>В настоящее время процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен. Об этом договорились лидеры ЕС 27 июня, выразив обеспокоенность из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Европейские лидеры считают, что закон является препятствием на пути вступления Грузии в ЕС и препятствует получению статуса страны-кандидата. Кроме того, Евросоюз в начале июля заморозил 30 миллионов евро, предназначенных на поддержку оборонной сферы Грузии. Резонансный законВласти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, брюссель, жозеп боррель, единое национальное движение, политика, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах