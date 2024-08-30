https://sputnik-georgia.ru/20240830/evrosoyuz-vse-bolshe-obespokoen-otdaleniem-gruzii-ot-evrosoyuza---borrel-289655692.html
Евросоюз все больше обеспокоен отдалением Грузии – Боррель
Евросоюз все больше обеспокоен отдалением Грузии – Боррель
Sputnik Грузия
В июне лидеры ЕС приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в объединение из-за принятия в стране закона об "иноагентах" 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T11:43+0400
2024-08-30T11:43+0400
2024-08-30T12:43+0400
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закон об "иноагентах"
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Траектория Грузии, которая отдаляется от Евросоюза, все больше вызывает обеспокоенность, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после саммита глав МИД объединения в Брюсселе.Из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" лидеры стран ЕС в июне договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение и заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии.Ранее на этой неделе внешнеполитический представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил, что планы властей Грузии запретить оппозиционные партии, в частности, самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение", в случае победы на парламентских выборах 26 октября, не останутся без ответа ЕС. Правящая партия "Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания "Нацдвижения" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления" в период их пребывания во власти. Папуашвили обвинил представителя ЕС в дезинформации касательно запрета всей оппозиции>>В настоящее время процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен. Об этом договорились лидеры ЕС 27 июня, выразив обеспокоенность из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Европейские лидеры считают, что закон является препятствием на пути вступления Грузии в ЕС и препятствует получению статуса страны-кандидата. Кроме того, Евросоюз в начале июля заморозил 30 миллионов евро, предназначенных на поддержку оборонной сферы Грузии. Резонансный законВласти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, брюссель, жозеп боррель, единое национальное движение, политика, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
грузия, новости, сша, брюссель, жозеп боррель, единое национальное движение, политика, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
Евросоюз все больше обеспокоен отдалением Грузии – Боррель
11:43 30.08.2024 (обновлено: 12:43 30.08.2024)
В июне лидеры ЕС приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в объединение из-за принятия в стране закона об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Траектория Грузии, которая отдаляется от Евросоюза, все больше вызывает обеспокоенность, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после саммита глав МИД объединения в Брюсселе.
Из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" лидеры стран ЕС в июне договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение и заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии.
"Мы также коротко обсудили текущую ситуацию в Грузии. Мы все больше и больше обеспокоены траекторией этой страны, которая отдаляется от Евросоюза", - заявил Боррель.
Ранее на этой неделе внешнеполитический представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил, что планы властей Грузии запретить оппозиционные партии, в частности, самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение", в случае победы на парламентских выборах 26 октября, не останутся без ответа ЕС.
Правящая партия "Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания "Нацдвижения" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления" в период их пребывания во власти.
В настоящее время процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен. Об этом договорились лидеры ЕС 27 июня, выразив обеспокоенность из-за принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Европейские лидеры считают, что закон является препятствием на пути вступления Грузии в ЕС и препятствует получению статуса страны-кандидата.
Кроме того, Евросоюз в начале июля заморозил 30 миллионов евро, предназначенных на поддержку оборонной сферы Грузии.
Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.