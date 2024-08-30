https://sputnik-georgia.ru/20240830/villi-sanol-rasskazal-chego-zhdet-ot-predstoyaschego-matcha-s-chekhiey-289661021.html

Вилли Саньоль рассказал, чего ждет от предстоящего матча с Чехией

Вилли Саньоль рассказал, чего ждет от предстоящего матча с Чехией

Sputnik Грузия

Главный тренер сборной Грузии также опроверг слухи о своем уходе из национальной сборной и возвращении во Францию 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T18:45+0400

2024-08-30T18:45+0400

2024-08-30T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Сборная Чехии по футболу – физически сильная команда, и Грузию ожидает непростая встреча в рамках нового сезона Лиги наций УЕФА 7 сентября, заявил главный наставник национальной сборной Вилли Саньоль на пресс-конференции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу 7 сентября сыграет свой первый матч нового сезона Лиги наций УЕФА против сборной Чехии на стадионе имени Михаил Месхи в Тбилиси, а 10 сентября в гостях встретится с Албанией. По словам француза, сборная Грузии собирается полностью сконцентрироваться на новых целях – групповом этапе Лиги наций УЕФА. Сборная Грузии во втором матче группового этапа Евро-2024 в Германии сыграла вничью с Чехией (1:1). Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили в тот день записал на свой счет 11 сейвов и был признан лучшим игроком встречи. Чехам не удалось выйти в плей-офф первенства, в отличие от Грузии и Турции. Главный тренер сборной Грузии опроверг слухи о своем уходе из национальной сборной и возвращении во Францию. Что касается возвращения в команду защитника Ираклия Азарова ("Шахтер", Украина), то, по словам Саньоля, это связано с травмой Левана Шенгелия. "Одной из причин возвращения Азарова является отсутствие Левана Шенгелия. У нас много вариантов на определенных позициях, большая конкуренция как на флангах, так и в атаке, что, конечно, приятно любому тренеру", – заявил Саньоль. Скандал вокруг матча Грузия-Чехия: что не так со стадионом в Тбилиси?>>Кроме того, Саньоль вызвал в команду двух новичков: защитника Луку Гадрани, который играет в казахстанском "Кайрате", и Шоту Ноникашвили – в августе 2024 года он перешел в украинский клуб "ЛНЗ" из Черкасс. "Я считаю, что оба эти футболиста заслужили вызова в сборную", – заявил Саньоль. Он также подчеркнул, что был очень рад переходу в "Ливерпуль" вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили из "Валенсии". Трансфер Мамардашвили стал самым дорогим в истории грузинского футбола – 35 млн евро (30 + 5), при том что в Испанию Мамардашвили перешел всего за 850 тысяч евро. Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль 29 августа назвал имена 23 игроков, которых он вызвал на матчи с командами Чехии и Албании в рамках первых двух туров Лиги наций УЕФА. Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансерраикос", Греция). Защита: Гурам Кашия ("Слован", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Лаша Двали ("Апоэл", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания) Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Гадрани ("Кайрат", Казахстан), Джимми Табидзе ("Динамо Махачкала", Россия). Полузащита/нападение: Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбург", Австрия), Шота Ноникашвили ("ЛНС Черкассы", Украина), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Георгий Микаутадзе ("Лион", Франция), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция). Матч Грузия-Чехия покажут на большом экране в Тбилиси>>Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии проведут в Тбилиси 7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи. Расписание матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, сборная грузии по футболу, вилли саньоль, чехия, уефа, михаил месхи, георгий мамардашвили, франция