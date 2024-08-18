https://sputnik-georgia.ru/20240818/kak-veschatelyam-gruzii-osveschat-predvybornyy-protsess---novoe-rukovodstvo-regulyatora-289502424.html
Как вещателям Грузии освещать предвыборный процесс – новое руководство регулятора
Как вещателям Грузии освещать предвыборный процесс – новое руководство регулятора
Sputnik Грузия
В документе также представлен обзор правовых норм возложения ответственности за нарушение СМИ законодательства 18.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-18T23:05+0400
2024-08-18T23:05+0400
2024-08-18T23:18+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии в целях соблюдения законодательства при освещении предвыборного периода парламентских выборов 26 октября опубликовала руководство для вещателей, которое регулирует ряд вопросов, говорится в сообщении пресс-служба комиссии. Цель руководства – сделать ясными и прозрачными для вещателей вопросы, которые должны быть в полном соответствии с грузинским законодательством при освещении выборов. Документ носит информационно-рекомендательный характер и поможет телерадиовещателям правильно вести свою деятельность, а также ознакомит СМИ со спецификой ведения медиамониторинга в предвыборный период. "Грузинская мечта" предостерегла оппонентов >>В руководстве обобщены обязательства, определенные для вещателей, включая требования к политической рекламе, а также обязательства в отношении показа платной и бесплатной политической рекламы, публикации опросов общественного мнения и предвыборных дебатов, как с точки зрения содержания. В документе также представлен обзор правовых норм возложения ответственности за нарушение СМИ законодательства, регулирующего вопросы выборов, в том числе Закона Грузии "О вещании", Избирательного кодекса и постановлений, принятых Комиссией по коммуникациям.Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Иванишвили рассказал, зачем "Грузинской мечте" нужна победа на парламентских выборах>>Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> На сегодня "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе. Согласно опросам 2023 года, шансы преодолеть барьер есть у 2-5 партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" – на втором месте с большим отрывом. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, национальная комиссия по коммуникациям грузии, телевидение, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, национальная комиссия по коммуникациям грузии, телевидение, парламентские выборы в грузии 2024
Как вещателям Грузии освещать предвыборный процесс – новое руководство регулятора
23:05 18.08.2024 (обновлено: 23:18 18.08.2024)
В документе также представлен обзор правовых норм возложения ответственности за нарушение СМИ законодательства
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии в целях соблюдения законодательства при освещении предвыборного периода парламентских выборов 26 октября опубликовала руководство для вещателей, которое регулирует ряд вопросов, говорится в сообщении пресс-служба комиссии.
Цель руководства – сделать ясными и прозрачными для вещателей вопросы, которые должны быть в полном соответствии с грузинским законодательством при освещении выборов.
Документ носит информационно-рекомендательный характер и поможет телерадиовещателям правильно вести свою деятельность, а также ознакомит СМИ со спецификой ведения медиамониторинга в предвыборный период.
В руководстве обобщены обязательства, определенные для вещателей, включая требования к политической рекламе, а также обязательства в отношении показа платной и бесплатной политической рекламы, публикации опросов общественного мнения и предвыборных дебатов, как с точки зрения содержания.
В документе также представлен обзор правовых норм возложения ответственности за нарушение СМИ законодательства, регулирующего вопросы выборов, в том числе Закона Грузии "О вещании", Избирательного кодекса и постановлений, принятых Комиссией по коммуникациям.
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
На сегодня "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе. Согласно опросам 2023 года, шансы преодолеть барьер есть у 2-5 партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" – на втором месте с большим отрывом.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".