https://sputnik-georgia.ru/20240901/gruziya-zarabotala-26-millionov-dollarov-ot-eksporta-persikov-289678787.html

Грузия заработала 26 миллионов долларов от экспорта персиков

Грузия заработала 26 миллионов долларов от экспорта персиков

Sputnik Грузия

В текущем году экспортная цена одного килограмма персиков увеличилась на 6% и составила 1,17 доллара 01.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-01T12:14+0400

2024-09-01T12:14+0400

2024-09-01T12:14+0400

экономика

грузия

новости

персики

сельское хозяйство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24597/21/245972163_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_e926a59f5ed167416e7dbd05bca27976.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Экспорт 22,3 тысяч тонн персиков и нектаринов в период с 1 мая по 29 августа 2024 года принес Грузии дохода в 26 миллионов долларов, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Объемы экспорта на 6% (на 1,3 тысячи тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 13%, или на 2,9 миллиона долларов. По информации ведомства, в текущем году экспортная цена одного килограмма персиков по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась на 6% и составила 1,17 доллара. В Грузии будут выращивать больше овощей в теплицах – стартовала новая госпрограмма >>Всего за последние 10 лет Грузия экспортировала более 170 тысяч тонн персиков, заработав на этом 154 миллиона долларов. Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. В Грузии ожидается большой урожай фундука >>Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью госпрограммы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы, в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, персики, сельское хозяйство грузии