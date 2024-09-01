https://sputnik-georgia.ru/20240901/tsik-gruzii-zavershil-registratsiyu-partiy-dlya-uchastiya-v-vyborakh-26-oktyabrya-289683235.html

ЦИК Грузии завершил регистрацию партий для участия в выборах 26 октября

ЦИК Грузии завершил регистрацию партий для участия в выборах 26 октября

Sputnik Грузия

Установленный законом срок истек 30 августа, и на данный момент в ЦИК зарегистрировано 27 партий 01.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-01T19:47+0400

2024-09-01T19:47+0400

2024-09-01T19:47+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии завершила процесс регистрации политических партий для участия в парламентских выборах 26 октября, говорится в информации на сайте комиссии. Установленный законом срок истек 30 августа, и на данный момент в ЦИК зарегистрировано 27 партий. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Процесс регистрации партий в этом году имел свои особенности. Для некоторых политических партий, которые к моменту назначения выборов не имели депутатов, избранных в парламент по их представлению, закон обязывал предоставить для регистрации подписи 25 тысяч сторонников. Срок подачи заявлений для этой категории партий истек 15 июля. В ЦИК за регистрацией обратились 30 партий. Из них заявки двух партий не были рассмотрены (в одном случае – в связи с отменой регистрации партии по решению государственного реестра, в другом случае – в связи с прекращением полномочий руководителя). В результате из оставшихся 28 партий 17 прошли регистрацию, а 11 отказались регистрироваться. Что касается политических партий, которые к моменту назначения выборов имели депутатов в парламенте, 10 из них обратились в ЦИК и прошли регистрацию. Следующий этап для политических партий предполагает подачу партийных списков, срок подачи которых истекает 26 сентября. В Грузии началась предвыборная кампания – детали от ЦИК Грузии >>Согласно законодательству, избирательный субъект должен представить партийный список председателю ЦИК не позднее 30-го дня до дня выборов. Каждая партия имеет право представить один партийный список. Число кандидатов в депутаты парламента в партийном списке не должно быть менее 30 и более 200. Не допускается внесение одного и того же лица в разные партийные списки. После подачи партийных списков начнется процесс проверки представленной документации, а затем – процесс регистрации. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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