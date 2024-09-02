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В Грузии ожидается двузначный рост экономики – эксперт

В Грузии ожидается двузначный рост экономики – эксперт

Sputnik Грузия

Реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T11:58+0400

2024-09-02T11:58+0400

2024-09-02T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Экономический рост Грузии в 2024 году будет выше прогнозируемого Международным валютным фондом (МВФ) и предположительно будет двузначным, написал эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе на своей странице в соцсети. Согласно прогнозу МВФ, экономический рост в Грузии в 2024 году ожидается на уровне 5,7%, чему будут способствовать возросшие показатели реальной заработной платы и занятости. Как отметил эксперт, в Грузии в 2021-2022 годах был двузначный рост ВВП, в то время как по первоначальному прогнозу МВФ он составлял 4,5%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%. Кроме того, по мнению Цуцкиридзе, если рост экономики в прошедшие 2016-2022 годы определялся прямыми иностранными инвестициями, то экономика фактически перестроилась за счет вклада отечественных товаров и услуг, что во многом произошло за счет государственных программ поддержки бизнеса, реализуемых в рамках платформы программы "Произведи в Грузии". Для сравнения эксперт отметил, что экономический рост Грузии в 2,5 раза и даже больше превышает рост мировой экономики в 2020-2024 годах (+14,2%). Также в Грузии рост экономики самый высокий в регионе, считает он. Рост экономики Грузии позволяет снижать безработицу – премьер >>Так, экономика Турции в первом квартале 2024 года выросла на 2,4%, и, согласно прогнозам, в текущем году рост за год составит 2,9%. ВВП Азербайджана в первом квартале вырос на 4%, и в 2024 году вырастет, по прогнозам, на 4%, а в 2025 году – на 5%. Что касается Армении, по словам эксперта, рост ВВП в первом квартале 2024 года составил 9,2%, а за год по прогнозам вырастет на 8,5%, в 2025 году – на 4,8%. Рост экономики является первоочередной задачей правительства Грузии – вице-премьер >>Кроме того, Цуцкиридзе считает, что высокие темпы экономического роста связаны с ростом ежемесячной номинальной заработной платы и ростом занятости, а также снижением уровня безработицы до исторического минимума (13,7%). По информации эксперта, в июле 2024 года по сравнению с июлем предыдущего года инфляция составила 1,8%, что существенно ниже аналогичных показателей США (+2,9%) и Евросоюза (+2,6%). Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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