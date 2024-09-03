https://sputnik-georgia.ru/20240903/tserkov-v-gruzii-dolzhny-uvazhat-dazhe-ateisty--lider-gruzinskoy-mechty-289702723.html

Церковь в Грузии должны уважать даже атеисты – лидер "Грузинской мечты"

Церковь в Грузии должны уважать даже атеисты – лидер "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Правящая партия, в случае получения конституционного большинства на предстоящих выборах, хочет внести изменения в 8-ю статью Конституции касаемо статуса... 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T13:55+0400

2024-09-03T13:55+0400

2024-09-03T15:01+0400

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патриархия грузии

георгий звиададзе

бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Церковь – это институт, который должны уважать все, даже атеисты, так как она является одной из главных опор грузинской национальной идентичности, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В оппозиции назвали предвыборным трюком инициативу, направленную на дальнейшее укрепление конституционного статуса ГПЦ, которую впервые озвучил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. На встрече с избирателями в Гурии 31 августа он заявил, что в Конституции Грузии четко будет отражена миссия православия как опоры идентичности грузинского государства. Также будет подчеркнута особая роль ГПЦ как в истории Грузии, так и в современности страны. По его словам, Церковь сегодня очень твердо стоит на стороне истины, традиций, и религия грузинского народа всегда была в авангарде правильной позиции, поэтому удары со стороны оппозиции направлены против церкви, отметил Мдинарадзе. Именно этим, как заявил Мдинарадзе, обусловлена цель правящей партии – получить легитимность на предстоящих парламентских выборах. Инициатива "Мечты": ограничение независимости Церкви или усиление ее роли в Грузии?>>"Грузинская мечта" сможет внести изменения в основной закон страны только в том случае, если по результатам выборов сможет получить конституционное большинство (3/4 мест) в парламенте страны. Как ранее заявил протопресвитер Георгий Звиададзе, речь идет о 8-й статье Конституции, которая касается отношений между государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церковью. В ней, в частности, говорится следующее: Государство, наряду со свободой убеждений и вероисповедания, признает особую роль Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви в истории Грузии и ее независимость от государства. Отношения Грузинского государства и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви определяются конституционным соглашением, которое в полной мере должно соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права в области прав и свобод человека. Предложение заключалось в том, чтобы в первом подпункте появилась следующая запись: "Православное христианство является опорой идентичности грузинского государства". А во втором подпункте добавить лишь одно слово – "современность", и сформулировать следующим образом: "Государство, наряду со свободой убеждений и вероисповедания, признает особую роль Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви в истории и современности Грузии и ее независимость от государства". Известно, что изначально правящая команда предложила Патриархии Грузии инициативу о возможном провозглашении православия государственной религией. Информацию ранее подтвердил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе. Он "перевел" эту инициативу как желание "Грузинской мечты" укрепить статус и роль церкви в общественной жизни. Однако инициатива оказалась неприемлемой для Грузинской православной церкви. Как разъяснил Звиададзе, Церковь считает, что правовая модель отношений с государством, которая существует сегодня в виде Конституционного соглашение с Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церковью, является уникальной. Власти и Патриархия достигли соглашения – в Конституции Грузии появится новая запись>>В настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, принятым при президенте Эдуарде Шеварднадзе, в котором говорится, что "государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны". Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, патриархия грузии, георгий звиададзе, бидзина иванишвили