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Борьба за умы: грузинские власти начали неравную борьбу с многотысячной армией НПО
Борьба за умы: грузинские власти начали неравную борьбу с многотысячной армией НПО
Sputnik Грузия
После того, как власти вплотную занялись деятельностью грузинских НПО, наконец-то появилась информация о самом закрытом секторе Грузии. О ситуации рассуждает в... 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T18:11+0400
2024-09-04T18:48+0400
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В 2011 году Азиатский банк развития представил большой отчет о деятельности неправительственного сектора Грузии, в котором говорилось о 10 тысячах НПО и НКО. После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" стало известно, что за 13 лет количество неправительственных организаций увеличилось в три раза. То есть при населении 3,7 млн. человек на 120 граждан приходится одна неправительственная организация, которая до принятия закона никак не отчитывалась о своей финансовой деятельности. На что были направлены эти деньги, непонятно. НПО — это огромная влиятельная машина, бороться с которой очень непросто. Во-первых, они действуют при поддержке ЕС и США. Во-вторых, НПО затрагивают практически все секторы. В-третьих, они владеют СМИ, а значит, умами населения. Свобода или деньги: как Грузия борется с иностранным влиянием&gt;&gt;Да, есть нужные и полезные организации, приносящие пользу, но также есть и деструктивные, созданные специально для разрушения государства изнутри, смены власти с помощью революции. Они прикрываются полезными организациями, приравнивая себя к ним. Именно поэтому у рядовых граждан складывается ощущение, что власти борются с благотворительными организациями. Для того, чтобы разграничить деструктивные НПО и благотворительные организации, и был создан реестр, в котором подробно расписывается не только финансовая деятельность, но и то, на что эти организации тратят деньги. Деструктивные НПО, практически не скрываясь, проводят тренинги, лекции по организации протестов. На них готовятся специально обученные люди, которые провоцируют толпу на активные действия, управляют ею и направляют ее в нужное им русло. Против Грузии началась комплексная операция по смене действующей власти&gt;&gt;Примеров их работы – огромное множество. Всю весну активисты не прекращали нарушать правопорядок: вступали в противостояние с полицией, приносили с собой дымовые шашки, петарды, ломали заграждения. В прошлом году через соцсети рассылали инструкции по созданию зажигательных смесей, которые потом бросали в здание парламента и полицейских. Учитывая масштаб неправительственного сектора, объем финансовых поступлений и явное желание НПО любым способом сменить власть, Грузию ждут непростые выборы, которые наверняка не обойдутся без множества провокаций. Для "Грузинской мечты", как и для всей Грузии, парламентские выборы будут судьбоносны. Именно они определят дальнейший вектор развития страны.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Каха Мортуладзе
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колумнисты, грузия, новости, общество, сша, джордж сорос, аналитика, закон об "иноагентах"
колумнисты, грузия, новости, общество, сша, джордж сорос, аналитика, закон об "иноагентах"

Борьба за умы: грузинские власти начали неравную борьбу с многотысячной армией НПО

18:11 04.09.2024 (обновлено: 18:48 04.09.2024)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliЛидер движения "Стыдно" Шота Дигмелашвили
Лидер движения Стыдно Шота Дигмелашвили - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Каха Мортуладзе - Sputnik Грузия
Каха Мортуладзе
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После того, как власти вплотную занялись деятельностью грузинских НПО, наконец-то появилась информация о самом закрытом секторе Грузии. О ситуации рассуждает в колонке на Sputnik админ Telegram-канала Geнацвале Каха Мортуладзе
В 2011 году Азиатский банк развития представил большой отчет о деятельности неправительственного сектора Грузии, в котором говорилось о 10 тысячах НПО и НКО. После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" стало известно, что за 13 лет количество неправительственных организаций увеличилось в три раза.
То есть при населении 3,7 млн. человек на 120 граждан приходится одна неправительственная организация, которая до принятия закона никак не отчитывалась о своей финансовой деятельности.

Уже не секрет, что большую часть средств НПО получают из-за границы. Речь идет о десятках миллиардов долларов. К примеру, с 1992 года "Агентство США по международному развитию" (USAID) предоставило грузинскому неправительственному сектору более 2 млрд долларов. Другими спонсорами НПО являются Фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса, "Европейский фонд в поддержку демократии", "Фонд Конрада Аденауэра" и т.д.

На что были направлены эти деньги, непонятно. НПО — это огромная влиятельная машина, бороться с которой очень непросто. Во-первых, они действуют при поддержке ЕС и США. Во-вторых, НПО затрагивают практически все секторы. В-третьих, они владеют СМИ, а значит, умами населения.
Свобода или деньги: как Грузия борется с иностранным влиянием>>
Да, есть нужные и полезные организации, приносящие пользу, но также есть и деструктивные, созданные специально для разрушения государства изнутри, смены власти с помощью революции. Они прикрываются полезными организациями, приравнивая себя к ним. Именно поэтому у рядовых граждан складывается ощущение, что власти борются с благотворительными организациями. Для того, чтобы разграничить деструктивные НПО и благотворительные организации, и был создан реестр, в котором подробно расписывается не только финансовая деятельность, но и то, на что эти организации тратят деньги.
Деструктивные НПО, практически не скрываясь, проводят тренинги, лекции по организации протестов. На них готовятся специально обученные люди, которые провоцируют толпу на активные действия, управляют ею и направляют ее в нужное им русло.
Против Грузии началась комплексная операция по смене действующей власти>>
Примеров их работы – огромное множество. Всю весну активисты не прекращали нарушать правопорядок: вступали в противостояние с полицией, приносили с собой дымовые шашки, петарды, ломали заграждения. В прошлом году через соцсети рассылали инструкции по созданию зажигательных смесей, которые потом бросали в здание парламента и полицейских.
"Грузинская мечта" начала сложную и опасную войну с многотысячной армией неправительственных организаций, которая за 33 года взрастила несколько поколений. В настоящее время мяч находится на стороне гражданского сектора. На то, чтобы изменить общественное мнение, потребуются годы кропотливой работы.
Учитывая масштаб неправительственного сектора, объем финансовых поступлений и явное желание НПО любым способом сменить власть, Грузию ждут непростые выборы, которые наверняка не обойдутся без множества провокаций. Для "Грузинской мечты", как и для всей Грузии, парламентские выборы будут судьбоносны. Именно они определят дальнейший вектор развития страны.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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