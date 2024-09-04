https://sputnik-georgia.ru/20240904/borba-za-umy-gruzinskie-vlasti-nachali-neravnuyu-borbu-s-mnogotysyachnoy-armiey-npo-289744003.html

Борьба за умы: грузинские власти начали неравную борьбу с многотысячной армией НПО

Борьба за умы: грузинские власти начали неравную борьбу с многотысячной армией НПО

Sputnik Грузия

После того, как власти вплотную занялись деятельностью грузинских НПО, наконец-то появилась информация о самом закрытом секторе Грузии. О ситуации рассуждает в... 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T18:11+0400

2024-09-04T18:11+0400

2024-09-04T18:48+0400

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В 2011 году Азиатский банк развития представил большой отчет о деятельности неправительственного сектора Грузии, в котором говорилось о 10 тысячах НПО и НКО. После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" стало известно, что за 13 лет количество неправительственных организаций увеличилось в три раза. То есть при населении 3,7 млн. человек на 120 граждан приходится одна неправительственная организация, которая до принятия закона никак не отчитывалась о своей финансовой деятельности. На что были направлены эти деньги, непонятно. НПО — это огромная влиятельная машина, бороться с которой очень непросто. Во-первых, они действуют при поддержке ЕС и США. Во-вторых, НПО затрагивают практически все секторы. В-третьих, они владеют СМИ, а значит, умами населения. Свобода или деньги: как Грузия борется с иностранным влиянием>>Да, есть нужные и полезные организации, приносящие пользу, но также есть и деструктивные, созданные специально для разрушения государства изнутри, смены власти с помощью революции. Они прикрываются полезными организациями, приравнивая себя к ним. Именно поэтому у рядовых граждан складывается ощущение, что власти борются с благотворительными организациями. Для того, чтобы разграничить деструктивные НПО и благотворительные организации, и был создан реестр, в котором подробно расписывается не только финансовая деятельность, но и то, на что эти организации тратят деньги. Деструктивные НПО, практически не скрываясь, проводят тренинги, лекции по организации протестов. На них готовятся специально обученные люди, которые провоцируют толпу на активные действия, управляют ею и направляют ее в нужное им русло. Против Грузии началась комплексная операция по смене действующей власти>>Примеров их работы – огромное множество. Всю весну активисты не прекращали нарушать правопорядок: вступали в противостояние с полицией, приносили с собой дымовые шашки, петарды, ломали заграждения. В прошлом году через соцсети рассылали инструкции по созданию зажигательных смесей, которые потом бросали в здание парламента и полицейских. Учитывая масштаб неправительственного сектора, объем финансовых поступлений и явное желание НПО любым способом сменить власть, Грузию ждут непростые выборы, которые наверняка не обойдутся без множества провокаций. Для "Грузинской мечты", как и для всей Грузии, парламентские выборы будут судьбоносны. Именно они определят дальнейший вектор развития страны.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Каха Мортуладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1c/288694318_15:0:644:629_100x100_80_0_0_48512c4ddc292ecdd203bad2b96c2f7e.png

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колумнисты, грузия, новости, общество, сша, джордж сорос, аналитика, закон об "иноагентах"