https://sputnik-georgia.ru/20240902/istek-srok-dobrovolnoy-registratsii-v-reestre-po-zakonu-ob-inoagentakh-v-gruzii-289697707.html

Истек срок добровольной регистрации в реестре по закону об "иноагентах" в Грузии

Истек срок добровольной регистрации в реестре по закону об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" перестала быть мечтой, она превратилась в кошмар, заявила президент Грузии 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T23:09+0400

2024-09-02T23:09+0400

2024-09-02T23:09+0400

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закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Срок добровольной регистрации в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, истек - заявку на регистрацию подали 476 финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ в Грузии, заявила первый замминистра юстиции Тамар Ткешелашвили в эфире телеканала "Имеди".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Регистрироваться в реестре и заполнять финансовую декларацию НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент принял его несмотря на массовые протесты в стране и резкую критику Запада.По ее словам, проблемы могут возникнуть у организаций, которые отказываются от регистрации. "В случае не регистрации они облагаются штрафом, но все равно продолжают деятельность до тех пор пока, естественно, они смогут выплачивать эти штрафы", - пояснила Ткешелашвили. Резонансный закон вступил в силу в начале июня, после чего министерству юстиции было дано время на создание материально-технической базы для исполнения закона. Был создан специальный реестр и проведены тренинги для сотрудников Домов юстиции. В Грузии создали Франкенштейна из гражданского сектора - глава парламента>>У НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", был месяц на добровольную регистрацию. Организации, которые подпадают под действие закона, но отказались от регистрации, будут оштрафованы на 25 тысяч лари. Для выявления таковых Минюст проведет мониторинг. Против регистрации выступили в основном самые богатые и авторитетные неправительственные организации, среди которых "Международная прозрачность - Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Институт развития свободы информации" (IDFI) и многие другие. Все эти организации называют скандально известный закон российским, а власти настаивают на том, что население имеет право знать, на что идут поступающие из-за рубежа деньги. Власти уже давно говорят о том, что деньги, поступающие НПО от иностранных доноров, используются в политических целях, что запрещено законом. Она назвала представителей неправительственных организаций патриотами Грузии, которые помогают грузинскому народу защищать свои права. "Грузинская мечта" перестала быть мечтой, она превратилась в кошмар, который отдаляет Грузию от того, что было ее давней целью, а не мечтой", - сказала, в свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии в президентской резиденции. Как бы сейчас не развивались события, все решится на парламентских выборах 26 октября, отметила председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава. Скандал с молодежной организацией из-за закона об "иноагентах" разгорелся в Грузии>>"Я уверена, что какое бы решение не принял Конституционный суд, грузинский народ спасет 78-ю статью Конституции своим выбором 26 октября, спасет евроатлантическую перспективу страны", - заявила Бокучава. Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС."Грузинская мечта" настаивает на приверженности прозападному курсу, приводя в качестве доказательства то, что именно при ее правлении в Конституции появилась статья 78. В ней говорится, что конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Также при "Грузинской мечте" между Грузией и Евросоюзом было заключено Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Кроме того, страна получила безвиз с ЕС и статус кандидата на вступление в ЕС. Резонансный законВласти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , эка гигаури, нато, дом юстиции, евросоюз, закон об "иноагентах"