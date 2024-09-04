https://sputnik-georgia.ru/20240904/kakoy-protsent-zhiteley-gruzii-imeyut-dostup-v-internet--dannye-issledovaniya-289713415.html

Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет?

Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет?

Sputnik Грузия

По регионам самый высокий показатель доступа населения к интернету зафиксирован в Аджарии (97,8%) и Тбилиси (95,8%) 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T21:50+0400

2024-09-04T21:50+0400

2024-09-04T21:56+0400

грузия

общество

новости

тбилиси

аджария

интернет

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280782593_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_c3de2ff924980b68f95bba09af4d821b.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Доступ в интернет имеют 91,5% населения Грузии, что на 2,6% больше, чем в 2023 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" под названием "Использование информационных и коммуникационных технологий в домашних хозяйствах". Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 1,4% в городах и на 4,1% в селах, достигнув 94,5% и 87,5% соответственно. По регионам самые высокие показатели зафиксированы в Аджарии (97,8%) и Тбилиси (95,8%). Рейтинг скорости мобильного Интернета – на каком месте Грузия >>По результатам исследования, в течение последних трех месяцев интернетом воспользовалось 84,8% населения страны в возрасте шести лет и старше, что на 2,1% больше, чем за отчетный период прошлого года. Кроме того, 94,8 жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день, 4,4% – хотя бы раз в неделю, 0,7% – пользовались интернетом еще реже. Основные цели использования интернета жителями в возрасте 15 лет и старше: 99,5% пользователей интернета в возрасте 15 лет и старше использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному Интернету за последние три месяца. Стационарные компьютеры для выхода в интернет за последние три месяца использовали только 49,8% жителей в возрасте шести лет и старше. В Грузии более 95% домохозяйств имеют доступ к Интернету >>По результатам исследования, компьютеры имеют 57,6% населения. Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 90,8% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, тбилиси, аджария, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"