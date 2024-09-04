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https://sputnik-georgia.ru/20240904/kakoy-protsent-zhiteley-gruzii-imeyut-dostup-v-internet--dannye-issledovaniya-289713415.html
Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет?
Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет?
Sputnik Грузия
По регионам самый высокий показатель доступа населения к интернету зафиксирован в Аджарии (97,8%) и Тбилиси (95,8%) 04.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Доступ в интернет имеют 91,5% населения Грузии, что на 2,6% больше, чем в 2023 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" под названием "Использование информационных и коммуникационных технологий в домашних хозяйствах". Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 1,4% в городах и на 4,1% в селах, достигнув 94,5% и 87,5% соответственно. По регионам самые высокие показатели зафиксированы в Аджарии (97,8%) и Тбилиси (95,8%). Рейтинг скорости мобильного Интернета – на каком месте Грузия &gt;&gt;По результатам исследования, в течение последних трех месяцев интернетом воспользовалось 84,8% населения страны в возрасте шести лет и старше, что на 2,1% больше, чем за отчетный период прошлого года. Кроме того, 94,8 жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день, 4,4% – хотя бы раз в неделю, 0,7% – пользовались интернетом еще реже. Основные цели использования интернета жителями в возрасте 15 лет и старше: 99,5% пользователей интернета в возрасте 15 лет и старше использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному Интернету за последние три месяца. Стационарные компьютеры для выхода в интернет за последние три месяца использовали только 49,8% жителей в возрасте шести лет и старше. В Грузии более 95% домохозяйств имеют доступ к Интернету &gt;&gt;По результатам исследования, компьютеры имеют 57,6% населения. Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 90,8% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, тбилиси, аджария, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, общество, новости, тбилиси, аджария, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет?

21:50 04.09.2024 (обновлено: 21:56 04.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerЧеловек на улице сидит в кафе со смартфоном
Человек на улице сидит в кафе со смартфоном - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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По регионам самый высокий показатель доступа населения к интернету зафиксирован в Аджарии (97,8%) и Тбилиси (95,8%)
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Доступ в интернет имеют 91,5% населения Грузии, что на 2,6% больше, чем в 2023 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" под названием "Использование информационных и коммуникационных технологий в домашних хозяйствах".
Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 1,4% в городах и на 4,1% в селах, достигнув 94,5% и 87,5% соответственно.
По регионам самые высокие показатели зафиксированы в Аджарии (97,8%) и Тбилиси (95,8%).
Рейтинг скорости мобильного Интернета – на каком месте Грузия >>
По результатам исследования, в течение последних трех месяцев интернетом воспользовалось 84,8% населения страны в возрасте шести лет и старше, что на 2,1% больше, чем за отчетный период прошлого года.
Кроме того, 94,8 жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день, 4,4% – хотя бы раз в неделю, 0,7% – пользовались интернетом еще реже.
Основные цели использования интернета жителями в возрасте 15 лет и старше:
Использование аудио- или видеосвязей – 94,7%
Использование социальных сетей — 94,6%
Пользование интернет-банкингом – 50,4%
Поиск информации о вопросах здоровья – 47,2%
Чтение новостей, газет, журналов – 46,6%
Поиск информации о товаре и обслуживании – 43,1%
Отправка/получение электронной почты – 37,9%
Скачивание продуктов программного обеспечения (кроме игр) – 15,5%
Поиск работы или отправка CV – 11,8%.
99,5% пользователей интернета в возрасте 15 лет и старше использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному Интернету за последние три месяца.
Стационарные компьютеры для выхода в интернет за последние три месяца использовали только 49,8% жителей в возрасте шести лет и старше.
В Грузии более 95% домохозяйств имеют доступ к Интернету >>
По результатам исследования, компьютеры имеют 57,6% населения.
Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 90,8% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1% больше, чем в 2023 году.
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