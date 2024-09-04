https://sputnik-georgia.ru/20240904/oppozitsiya-gotovitsya-k-besporyadkam-posle-vyborov-v-gruzii--kobakhidze-289720285.html

Оппозиция готовится к беспорядкам после выборов в Грузии – Кобахидзе

Оппозиция готовится к беспорядкам после выборов в Грузии – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Любая попытка подорвать ситуацию в стране до или после выборов будет наказана по всей строгости закона, заявил Кобахидзе 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T14:25+0400

2024-09-04T14:25+0400

2024-09-04T14:25+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

выборы

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Очевидно, что "радикальная оппозиция" вновь не признает результаты выборов и попытается устроить беспорядки в стране в надежде сменить власть против воли народа, заявил глава избирательного штаба партии "Грузинская мечта", премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти в основном подразумевают, помимо самого "Нацдвижения", партии отколовшихся от него политиков, стремящихся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и втянуть, в случае смены власти, втянуть страну в войну."Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания "Нацдвижения" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления" в период их пребывания во власти. По его словам, любая такая попытка подорвать ситуацию в стране до или после выборов будет наказана по всей строгости закона.Государство и правоохранительные органы находятся на высоте, и у государства есть все ресурсы, чтобы не допустить беспорядков и провокаций, отметил Кобахидзе.Премьер также обратился к обществу с просьбой сохранять бдительность и трезво оценивать любые провокации со стороны оппозиции. "Спокойная избирательная среда в стране – важное условие сохранения мира в стране. Поэтому мы не должны дать радикалам надежду на то, что за провокацией может последовать какой-либо успех", – сказал Кобахидзе.Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения">>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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