https://sputnik-georgia.ru/20240904/pochemu-ivanishvili-izbegaet-vertoletov-289719734.html

Почему Иванишвили избегает вертолетов?

Почему Иванишвили избегает вертолетов?

Sputnik Грузия

Служба госбезопасности Грузии ведет расследование по делу о подготовке убийства Бидзины Иванишвили 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T12:51+0400

2024-09-04T12:51+0400

2024-09-04T13:39+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Правящая команда предпринимает особые меры для обеспечения безопасности основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили на фоне продолжающегося расследования по факту подготовки покушения на него, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Выступления Иванишвили перед избирателями проводятся при усиленных мерах безопасности, что стало предметом критики со стороны части грузинской оппозиции, которые отмечают, что он уже не первый раз выступает из "бронированного стеклянного аквариума". Оппозиция считает расследование Службы госбезопасности по делу о подготовке убийства Иванишвили фарсом, связанным с предвыборной кампанией. По словам главы грузинского правительства, помимо почетного председателя партии, под риском нападения находятся лидеры "радикальной оппозиции". Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшие оппозиционные партии и их соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Особенно те политики, нападение на которых может быть наиболее эффективно использовано коллективным "Нацдвижением" и его покровителями для дискредитации избирательного процесса и власти. Мы предупреждаем всех, что любая подобная попытка будет наказана по всей строгости закона", - заявил премьер. C Иванишвили борются за то, что он защищает интересы Грузии – депутат о расследовании СГБ>>Парламентские выборы, которые пройдут 26 октября, – это референдум, на котором, по словам Кобахидзе, будет решено, сможет ли партия войны открыть "второй фронт" в Грузии или в стране сохранится мир. "Что касается глобальной партии войны, то для властей Грузии и грузинского народа на весы поставлена настолько важная вещь, что на этом фоне риски, естественно, в разы увеличены", - отметил Кобахидзе. После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. "Нацдвижение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Кобахидзе напомнил о событиях, которые разворачиваются в Европе и США. В том числе о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая в городе Гандлова, когда он получил несколько огнестрельных ранений. А позже, 13 июля, покушение было совершено на бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Грубая попытка ограничить независимость Грузии – "Грузинская мечта" о возможных санкциях>>В этом контексте Кобахидзе также напомнил о своем телефонном разговоре с еврокомиссаром по вопросам расширения политики добрососедства Оливером Вархейем.Служба госбезопасности Грузии 24 июля подтвердила, что проводит расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти, включая убийство Иванишвили. С начала расследования ведомство проводит опросы свидетелей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, роберт фицо, служба госбезопасности грузии, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение