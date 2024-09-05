https://sputnik-georgia.ru/20240905/kak-prokhodyat-torgi-na-energobirzhe-gruzii-289757182.html
Как проходят торги на энергобирже Грузии?
Как проходят торги на энергобирже Грузии?
Sputnik Грузия
Планируется разработать определенные механизмы поддержки для привлечения большего числа компаний на биржу в будущем, заявил гендиректор 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T15:45+0400
2024-09-05T15:45+0400
2024-09-05T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Реализовано 13 тысяч МВтч электроэнергии в результате торгов на энергетической бирже Грузии на рынке "на сутки вперед", заявил гендиректор АО "Энергетическая биржа Грузии" Ираклия Галдава. Энергетическая биржа частично открылась в Грузии 1 июля 2024 года. Полный запуск отложен на один год. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме, отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года. По его словам, в июле средняя цена киловатт-часа электроэнергии на бирже составляла около 12,6 тетри, а цена покупки у ESCO находилась в пределах 15 тетри. "Таким образом, это была бы экономия для потребителей электроэнергии, которую они получили бы на киловатт-час, если бы купили электроэнергию на бирже", - отметил он. Кроме того, глава энергобиржи отметил, что в связи с тем, что рынок сейчас работает в переходном режиме, результаты первых месяцев оказались в соответствии с ожиданиями для переходных моделей. Первые торги состоялись на энергобирже Грузии >>"Цель этой модели – сделать первый шаг", – сказал Галдава. По словам гендиректора энергобиржи, также планируется разработать определенные механизмы поддержки для привлечения большего числа компаний на биржу в будущем, однако, по его словам, пока рано говорить о конкретных инструментах. На данный момент на энергобирже зарегистрировано 15 компаний. По информации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), на данном этапе участвовать в биржевых торгах разрешено крупным потребителям, розничным поставщикам и операторам систем передачи и распределения только в целях покупки электроэнергии, а дерегулируемым производителям электроэнергии – для продажи электроэнергии. В GNERC отметили, что либерализация рынка и внедрение свободных рыночных механизмов увеличивают конкуренцию, ликвидность и прозрачность, что означает более эффективное использование энергоресурсов страны, ценообразование, отражающее расходы, и больше социальных льгот, что помогает снизить цены на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года. Новая биржа – новые возможности Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год >> Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения. Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии
экономика, грузия, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии
Как проходят торги на энергобирже Грузии?
Планируется разработать определенные механизмы поддержки для привлечения большего числа компаний на биржу в будущем, заявил гендиректор
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Реализовано 13 тысяч МВтч электроэнергии в результате торгов на энергетической бирже Грузии на рынке "на сутки вперед", заявил гендиректор АО "Энергетическая биржа Грузии" Ираклия Галдава.
Энергетическая биржа частично открылась в Грузии 1 июля 2024 года. Полный запуск отложен на один год. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме, отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года.
"Ближе к концу июля торги на энергобирже активизировались, что имеет логическое объяснение. В конце месяца участники уже имели точные ожидания относительно своего производства и о приобретенной электроэнергии. Если мы сравним цену, зафиксированную на бирже в июле, с балансовой рыночной ценой, то увидим, что разница составила около 3 тетри", - заявил Галдава в эфире медиаплатформы BMG.
По его словам, в июле средняя цена киловатт-часа электроэнергии на бирже составляла около 12,6 тетри, а цена покупки у ESCO находилась в пределах 15 тетри.
"Таким образом, это была бы экономия для потребителей электроэнергии, которую они получили бы на киловатт-час, если бы купили электроэнергию на бирже", - отметил он.
Кроме того, глава энергобиржи отметил, что в связи с тем, что рынок сейчас работает в переходном режиме, результаты первых месяцев оказались в соответствии с ожиданиями для переходных моделей.
"Цель этой модели – сделать первый шаг", – сказал Галдава.
По словам гендиректора энергобиржи, также планируется разработать определенные механизмы поддержки для привлечения большего числа компаний на биржу в будущем, однако, по его словам, пока рано говорить о конкретных инструментах.
На данный момент на энергобирже зарегистрировано 15 компаний.
По информации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), на данном этапе участвовать в биржевых торгах разрешено крупным потребителям, розничным поставщикам и операторам систем передачи и распределения только в целях покупки электроэнергии, а дерегулируемым производителям электроэнергии – для продажи электроэнергии.
Импортерам, экспортерам и оптовым поставщикам электроэнергии пока запрещено участвовать в биржевых торгах.
В GNERC отметили, что либерализация рынка и внедрение свободных рыночных механизмов увеличивают конкуренцию, ликвидность и прозрачность, что означает более эффективное использование энергоресурсов страны, ценообразование, отражающее расходы, и больше социальных льгот, что помогает снизить цены на электроэнергию в долгосрочной перспективе.
Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года.
Новая биржа – новые возможности
Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.
Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.
Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.
Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.
Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.