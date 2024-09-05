https://sputnik-georgia.ru/20240905/kak-prokhodyat-torgi-na-energobirzhe-gruzii-289757182.html

Как проходят торги на энергобирже Грузии?

Как проходят торги на энергобирже Грузии?

Sputnik Грузия

Планируется разработать определенные механизмы поддержки для привлечения большего числа компаний на биржу в будущем, заявил гендиректор 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T15:45+0400

2024-09-05T15:45+0400

2024-09-05T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Реализовано 13 тысяч МВтч электроэнергии в результате торгов на энергетической бирже Грузии на рынке "на сутки вперед", заявил гендиректор АО "Энергетическая биржа Грузии" Ираклия Галдава. Энергетическая биржа частично открылась в Грузии 1 июля 2024 года. Полный запуск отложен на один год. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме, отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года. По его словам, в июле средняя цена киловатт-часа электроэнергии на бирже составляла около 12,6 тетри, а цена покупки у ESCO находилась в пределах 15 тетри. "Таким образом, это была бы экономия для потребителей электроэнергии, которую они получили бы на киловатт-час, если бы купили электроэнергию на бирже", - отметил он. Кроме того, глава энергобиржи отметил, что в связи с тем, что рынок сейчас работает в переходном режиме, результаты первых месяцев оказались в соответствии с ожиданиями для переходных моделей. Первые торги состоялись на энергобирже Грузии >>"Цель этой модели – сделать первый шаг", – сказал Галдава. По словам гендиректора энергобиржи, также планируется разработать определенные механизмы поддержки для привлечения большего числа компаний на биржу в будущем, однако, по его словам, пока рано говорить о конкретных инструментах. На данный момент на энергобирже зарегистрировано 15 компаний. По информации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), на данном этапе участвовать в биржевых торгах разрешено крупным потребителям, розничным поставщикам и операторам систем передачи и распределения только в целях покупки электроэнергии, а дерегулируемым производителям электроэнергии – для продажи электроэнергии. В GNERC отметили, что либерализация рынка и внедрение свободных рыночных механизмов увеличивают конкуренцию, ликвидность и прозрачность, что означает более эффективное использование энергоресурсов страны, ценообразование, отражающее расходы, и больше социальных льгот, что помогает снизить цены на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года. Новая биржа – новые возможности Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год >> Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения. Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии