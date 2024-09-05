https://sputnik-georgia.ru/20240905/nazvana-data-prezentatsii-predvybornykh-obeschaniy-gruzinskoy-mechty-289758225.html

Названа дата презентации предвыборных обещаний "Грузинской мечты"

Названа дата презентации предвыборных обещаний "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Для оздоровления политической системы и экономического развития страны необходимо запретить "Единое нацдвижение", считает Кобахидзе 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T18:20+0400

2024-09-05T18:20+0400

2024-09-05T18:20+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

михаил саакашвили

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Предвыборная программа правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет представлена 1 октября, заявил глава избирательного штаба партии, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Оздоровление политической системы является приоритетом "Грузинской мечты", отметил "Какой бы хорошей у нас ни была экономическая политика, какой бы ни был экономический рост и так далее, если политическая проблема не решится, в любой момент страна может стать перед экзистенциональным вопросом", – сказал Кобахидзе.Он подчеркнул, что для оздоровления политической системы и экономического развития страны необходимо запретить крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение"."Оздоровление политической системы, для чего необходимо объявление коллективного Нацдвижения неконституционным, является обязательным условием, чтобы экономика Грузии развивалась, социальное положение граждан улучшилось", – сказал Кобахидзе.В противном случае, по словам Кобахидзе, у Грузии будут постоянные препятствия на пути развития, поэтому экономика напрямую связана с запретом "Нацдвижения".Что касается партийного списка правящей партии, по его словам, часть будет представлена на будущей неделе, а окончательный список станет известен к 26 сентября. Согласно решению ЦИК, 26 сентября – последний срок для представления партиями партийных списков.Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Зачем "Грузинской мечте" конституционное большинство в парламенте? – планы партии >> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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