https://sputnik-georgia.ru/20240906/deputat-v-smerti-chlena-gruzinskoy-mechty-vinovata-kak-oppozitsiya-i-npo-tak-i-ikh-donory-289768920.html

Депутат: в смерти члена "Грузинской мечты" виновата как оппозиция и НПО, так и их доноры

Депутат: в смерти члена "Грузинской мечты" виновата как оппозиция и НПО, так и их доноры

Sputnik Грузия

Члену правящей партии Эрмиле Гигиадзе стало плохо во время словесной перепалки с оппозиционным активистом, он упал и скончался на месте 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T17:24+0400

2024-09-06T17:24+0400

2024-09-06T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Трагическая смерть члена правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в селе Гегути региона Имерети является примером того, как работает псевдолиберальный фашизм крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и в целом радикальной оппозиции, неправительственного сектора, и ответственность за это вместе с ними несут финансирующие их доноры, заявил депутат от правящей партии Леван Мачавариани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Члену "Грузинской мечты" Эрмиле Гигиадзе стало плохо на улице во время словесной перепалки с оппозиционным активистом Роландом Нуцубидзе, он упал и скончался на месте. В "Грузинской мечте" заявили, что Нуцубидзе оскорблял членов партии и даже несколько раз обматерил Гигиадзе. СМИ распространили запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно случившееся. После принятия резонансного закона об "иноагентах" в июне этого года на домах членов правящей партии стали появляться надписи "предатель", "раб" и другие оскорбительные слова, а на мосту Вахушти Багратиони появилась надпись "84 предателя – 84 пули в затылок", видео с которой опубликовала медиаплатформа JAMnews. В ответ на это на домах активистов и офисах НПО, выступающих против принятого закона, также стали появляться неприличные надписи и изображения, им стали звонить незнакомцы с зарубежных номеров и оскорблять их. После этого противники закона обнародовали в соцсети номера телефонов депутатов, голосовавших за его принятие, и призывали звонить им и оскорблять. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" такие инциденты называют проявлением "либерального фашизма" и частью "кампании террора, проводимой от имени Европы". По их словам, за подобными инцидентами стоит "радикальная оппозиция". Ранее премьер-министр Грузии заявил, что представители правящей команды Грузии не боятся "фашистского буллинга", который затеяла "радикальная оппозиция" из-за поражения в борьбе против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". По словам премьера, никто не боится этого "либерального фашизма". Доноры превращают террор в норму – глава парламента Грузии>>Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. Регистрация "иноагентов" в Грузии – кто решил бойкотировать закон?>>В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, сша, имерети