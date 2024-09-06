https://sputnik-georgia.ru/20240906/gruziya-vprave-formirovat-svoyu-politicheskuyu-povestku-dlya--vitse-premer-289767590.html

Грузия вправе формировать свою политическую повестку для – вице-премьер

Грузия вправе формировать свою политическую повестку для – вице-премьер

Sputnik Грузия

Власти должны посмотреть на друзей и стратегических партнеров и тесно сотрудничать там, где найдут точки пересечения, считает Цулукиани 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T15:55+0400

2024-09-06T15:55+0400

2024-09-06T16:00+0400

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тея цулукиани

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

парламентские выборы

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Власти Грузии имеют право формировать как свою внутреннюю, так и внешнюю повестку, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, комментируя обещание правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" судить бывшую правящую партию "Единое национальное движение". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после парламентских выборов запустит правовой процесс для признания "Нацдвижения" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления" в период их пребывания во власти. После этого, по ее словам, власти должны посмотреть на друзей, стратегических партнеров, какие планы есть у них, и тесно сотрудничать там, где найдут точки пересечения. "А если мы не сможем их найти, то надо попытаться обнаружить эти точки пересечения и все равно сотрудничать", – отметила Цулукиани. При этом, как отметила вице-премьер, идея заключается не в том, чтобы упразднить оппозицию в Грузии, а в том, чтобы отодвинуть конкретные лица и партию с политической сцены и тем самым оздоровить "политическое поле". Лидеры правящей силы называют "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентские выборы в Грузии Очередные парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Регистрацию на выборах в парламент Грузии прошли 27 партий – список>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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