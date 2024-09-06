https://sputnik-georgia.ru/20240906/obobrali-evropeytsev-i-perechislili-dengi-kezerashvili---rassledovanie-prokuratury-289773710.html

Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры

Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры

Sputnik Грузия

Члены ОПГ посредством преступного колл-центра присвоили около 3,2 миллиона евро граждан ФРГ, Словении и Словакии 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T22:34+0400

2024-09-06T22:34+0400

2024-09-06T23:21+0400

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ираклий гарибашвили

главная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов заочно осужденному в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику, говорится в заявлении прокуратуры.Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, проведя журналистское расследование.По данным прокуратуры, четырех человек задержали и предъявили обвинение в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Кроме того, заочно предъявлены обвинения двум физическим лицам и одному юридическому лицу. "Следствием установлено, что на базе основанной в Грузии гражданином Украины компании ООО "Морган лимитед" гражданами Грузии и иностранцами была сформирована и в 2019-2021 годы функционировала преступная группа, имеющая слаженно действующую структурную форму", - сказано в заявлении. В арендованном от имени "Морган лимитед" помещении был обустроен колл-центр, работники которого посредством разных средств коммуникации связывались с гражданами европейских стран и убеждали якобы выгодно инвестировать на предварительно созданных фальшивых торговых платформах.Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента>>Тех, кто соглашался инвестировать, сотрудники колл-центров регистрировали на торговых платформах, криптобиржах, а созданные на деньги пострадавших виртуальные активы перечисляли в электронные кошельки криминальной организации. Пострадавшим же посредством симуляций на фальшивых платформах показывали якобы рост инвестированных средств. А если кто-то из них хотел вернуть вложенные деньги или получить прибыль, злоумышленники прерывали с ним связь. Таким образом члены организованной преступной группировки завладели суммой в размере 3 170 000 евро, принадлежащей гражданам ФРГ, Словении и Словакии. Чтобы легализовать эти активы, они разместили их на своих банковских счетах и пустили в оборот, в том числе приобрели движимое и недвижимое имущество. Один из руководителей колл-центра, действующего под именем ООО "Морган лимитед", который в период завладения деньгами европейского населения перечислил более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких, был задержан в рамках расследования на основании постановления суда."В этом направлении активно продолжается следствие, в том числе при включенности иностранных коллег, и, как только будет принято итоговое решение, общество будет дополнительно информировано", - говорится в заявлении прокуратуры. Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>Также в рамках текущего расследования установлено, что под руководством одного из задержанных в Тбилиси до последнего времени работал крупный мошеннический колл-центр, из которого 5 сентября были изъяты сотни компьютеров и мобильных телефонов, "черные" записи и другая связанная с преступлением информация. Следствие установило и других лиц, включенных в мошенническую деятельность этого колл-центра. В ходе обысков в квартирах обвиняемых были изъяты более 800 тысяч долларов и дорогостоящие вещи, а также транспортные средства. Решением суда арест был наложен на активы обвиняемых и связанных с ними лиц в размере несколько миллионов лари – на счета обвиняемых и их движимое и недвижимое имущество.Изъятое у обвиняемых полученное преступным путем имущество будет передано государству. Что касается задержанных, прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении их под арест на время судебного разбирательства. В случае обвинительного приговора им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Масштабы преступленияВ 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег. В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари. Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари. Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, израиль, германия, давид кезерашвили, ираклий гарибашвили, главная прокуратура грузии