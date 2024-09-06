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У внешних сил проблема с кастингом в Грузии – вице-премьер

У внешних сил проблема с кастингом в Грузии – вице-премьер

Sputnik Грузия

Президент Саломе Зурабишвили не имеет никакого веса в Грузии, считает Тея Цулукиани 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T12:13+0400

2024-09-06T12:13+0400

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грузия

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новости

тея цулукиани

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

саломе зурабишвили

европа

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Внешние силы, которые хотят влиять на политические процессы в Грузии и поддерживают президента Грузии Саломе Зурабишвили, уже давно имеют проблему с кастингом в Грузии, так как делают ставку на таких людей, которые не заслуживают симпатии грузинского народа, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани. В правящей партии заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к "радикальной оппозиции". Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "радикальной оппозицией" коллективным "Нацдвижением" и "локальной партией войны", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.По словам вице-премьера, проблема с кастингом является проблемой для всех. "Эта проблема – проблема для всех. Поскольку понятно, что внешние силы хотят влиять на политические процессы в Грузии, но ведь можно же сделать акцент на тех людей, которые умны, у которых есть элементарные ценности, которые, конечно, будут проводить интересы внешней силы, но с которыми разговор имеет хоть какой-то смысл, или которые заслуживают какую-то симпатию грузинского народа", - заявила она. Народного гнева президенту не пережить – премьер Грузии>>А на сегодняшний день в Грузии поддерживаемая извне Саломе Зурабишвили, которая не имеет никакого веса в Грузии и которая, по словам Цулукиани, не смогла сформироваться как любимый политик грузинского народа по причинам, исходившим от нее. "У нее, конечно, были, есть и будут попытки навредить. Но не думаю, что она может иметь какой-то серьезный вес. Главный аргумент, почему я так думаю, заключается в том, что мы противостоим силе, которая не находится у власти, и аппендиксом которого (она поймет, знает французский), является Саломе Зурабишвили", - сказала Цулукиани. И тогда, когда коллективное "Нацдвижение" было у власти, и даже сейчас, находясь в оппозиции, для них самым важным было то, что о них будут думать иностранцы, заявила Цулукиани. Зурабишвили – это личность в политике, однако, она, по словам Цулукиани, не смогла сформироваться как политик. "Для того, чтобы сказанное ею имело реально разрушительный эффект, необходимо, чтобы она имела соответствующий вес в стране. Мне кажется, что, мягко говоря, в Грузии и в глазах грузинского народа она не имеет достаточного веса, чтобы способствовать формированию мнения грузинского народа, дать ход процессам", - заявила Цулукиани. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Премьер назвал президента Грузии марионеткой в руках партии, основанной Саакашвили>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тея цулукиани, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , европа