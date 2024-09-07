https://sputnik-georgia.ru/20240907/bolshoy-futbol-vozvraschaetsya-v-gruziyu--prevyu-k-matchu-sbornykh-gruzii-i-chekhii-289777927.html
Большой футбол возвращается в Грузию – превью к матчу сборных Грузии и Чехии
Большой футбол возвращается в Грузию – превью к матчу сборных Грузии и Чехии
Sputnik Грузия
Сборная Грузии 7 сентября в 20:00 (тбс) в рамках Лиги Наций УЕФА сыграет против сборной Чехии, матч 1-го тура пройдет в Тбилиси на стадионе им. Михаила Месхи 07.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-07T11:49+0400
2024-09-07T11:49+0400
2024-09-07T11:49+0400
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Национальная сборная Грузии удивила весь футбольный мир на прошедшем Евро-2024, грузины продемонстрировали прекрасную командную игру, сенсационно вышли в плей-офф, в котором уступили лишь будущим чемпионам – сборной Испании. Команда находится в приподнятом настроении, все лидеры в строю, большое внимание, как всегда, будет приковано к главной звезде сборной – Хвиче Кварацхелия. Все уверены, что в этой встрече грузинский волшебник проявит себя и отметится результативными действиями. Игра отнимет много энергии – капитан сборной Грузии по футболу о матче с Чехией >>"Чехия играет в мобильный футбол, и завтра мы должны проявить свои лучшие качества, чтобы добиться результата. Мои футболисты знают, как играет соперник, чего от него ожидать. Это наш плюс. После успеха у вас просыпается аппетит, и хочется добиваться еще большего. Наша команда мотивирована в этом плане, чтобы работа, проделанная летом, не осталась в прошлом", - заявил главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на предматчевой пресс-конференции. По его словам, двадцать игроков из сборной играли на Евро-2024. Сборная Чехии по результату, конечно, провалила чемпионат Европы 2024, чехи заняли последнее место в своей группе. А соперниками по группе были в том числе и грузины, все мы помним ту драматичную игру, когда чешская сборная была ближе к победе, создавала неимоверное количество голевых моментов, но грузинская стена – Георгий Мамардашвили – выдал "матч жизни" и не позволил сборной Чехии набрать 3 очка. Закончилась та встреча со счетом 1:1. В сегодняшнем противостоянии сложно выделить фаворита, шансы 50 на 50. Премьер Грузии и мэр Тбилиси пожелали футболистам сборной удачи перед игрой c Чехией>>Для сборной Грузии важным фактором будет домашний стадион, грузинские болельщики становятся 12 игроком и гонят свою команду вперед до последних минут. Видно, что грузинские футболисты получают огромное удовольствие от процесса, глаза горят, хочется продолжать побеждать. Сборная Чехии будет максимально мотивирована на эту игру, нужно исправляться после неудачи на Евро-2024. Все любители футбола вправе ожидать от матча упорной борьбы, командам есть что доказывать. Не будет удивительным, если матч вновь закончится в ничью. Помимо чехов соперниками сборной Грузии по группе в Лиге наций УЕФА стали сборные Украины и Албании, которые также встречаются 7 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, чехия, вилли саньоль, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, новости, грузия, чехия, вилли саньоль, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Большой футбол возвращается в Грузию – превью к матчу сборных Грузии и Чехии
Сборная Грузии 7 сентября в 20:00 (тбс) в рамках Лиги Наций УЕФА сыграет против сборной Чехии, матч 1-го тура пройдет в Тбилиси на стадионе им. Михаила Месхи
Национальная сборная Грузии удивила весь футбольный мир на прошедшем Евро-2024, грузины продемонстрировали прекрасную командную игру, сенсационно вышли в плей-офф, в котором уступили лишь будущим чемпионам – сборной Испании.
Команда находится в приподнятом настроении, все лидеры в строю, большое внимание, как всегда, будет приковано к главной звезде сборной – Хвиче Кварацхелия.
Все уверены, что в этой встрече грузинский волшебник проявит себя и отметится результативными действиями.
"Чехия играет в мобильный футбол, и завтра мы должны проявить свои лучшие качества, чтобы добиться результата. Мои футболисты знают, как играет соперник, чего от него ожидать. Это наш плюс. После успеха у вас просыпается аппетит, и хочется добиваться еще большего. Наша команда мотивирована в этом плане, чтобы работа, проделанная летом, не осталась в прошлом", - заявил главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на предматчевой пресс-конференции.
По его словам, двадцать игроков из сборной играли на Евро-2024.
"Они знают, что я требую такой же решимости, какую они проявляли в последние месяцы. Психология имеет огромное значение, и игроки поверили, что могут побеждать", - сказал Саньоль.
Сборная Чехии по результату, конечно, провалила чемпионат Европы 2024, чехи заняли последнее место в своей группе.
А соперниками по группе были в том числе и грузины, все мы помним ту драматичную игру, когда чешская сборная была ближе к победе, создавала неимоверное количество голевых моментов, но грузинская стена – Георгий Мамардашвили – выдал "матч жизни" и не позволил сборной Чехии набрать 3 очка. Закончилась та встреча со счетом 1:1.
В сегодняшнем противостоянии сложно выделить фаворита, шансы 50 на 50.
Для сборной Грузии важным фактором будет домашний стадион, грузинские болельщики становятся 12 игроком и гонят свою команду вперед до последних минут. Видно, что грузинские футболисты получают огромное удовольствие от процесса, глаза горят, хочется продолжать побеждать.
Сборная Чехии будет максимально мотивирована на эту игру, нужно исправляться после неудачи на Евро-2024.
Все любители футбола вправе ожидать от матча упорной борьбы, командам есть что доказывать. Не будет удивительным, если матч вновь закончится в ничью.
Помимо чехов соперниками сборной Грузии по группе в Лиге наций УЕФА стали сборные Украины и Албании, которые также встречаются 7 сентября.