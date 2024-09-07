Грузия обыграла Чехию в первом матче Лиги наций УЕФА
21:56 07.09.2024 (обновлено: 22:04 07.09.2024)
© video: Sputnik / StringerГеоргий Микаутадзе Матч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
© video: Sputnik / Stringer
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Следующая игра будет 10 сентября — сборная Грузии в гостях встретится с Албанией
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в своем первом матче нового сезона Лиги наций УЕФА обыграла сборную Чехии со счетом 4:1.
В первом тайме гол чехам забил нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия благодаря реализации пенальти, во втором — полузащитник Георгий Чакветадзе, форвард Георгий Микаутадзе и полузащитник Георгий Кочорашвили.
© video: Sputnik / StringerМатч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
Матч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
© video: Sputnik / Stringer
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль во втором тайме сделал тройную замену: Какабадзе поменял на Гочолеишвили, Микаутадзе на Зивзивадзе, а Чакветадзе — на Давиташвили. Все три замены на 75-й минуте.
© video: Sputnik / StringerМатч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
Матч между сборными Грузии и Чехии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
© video: Sputnik / Stringer
На 80-й минуте гол в ворота сборной Грузии забил чешский полузащитник Лукаш Калвах.
© photo: Sputnik / StringerГеоргий Мамардашвили матч Грузия Чехия по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
Георгий Мамардашвили матч Грузия Чехия по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
© photo: Sputnik / Stringer
Напомним, все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии провели в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи.
А 10 сентября сборная Грузии в гостях встретится с Албанией. Подробное расписание матчей сборной Грузии в Лиге наций выглядит так:
10 сентября, Албания-Грузия
11 октября, Украина-Грузия
14 октября, Грузия-Албания
16 ноября, Грузия-Украина
19 ноября, Чехия-Грузия.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.
Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024.
Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ 2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.