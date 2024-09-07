https://sputnik-georgia.ru/20240907/gruziya-zasluzhivaet-vstupleniya-v-es-bolshe-drugikh--papuashvili-289778131.html

Грузия заслуживает вступления в ЕС больше других – Папуашвили

Грузия заслуживает вступления в ЕС больше других – Папуашвили

Sputnik Грузия

Грузия, в отличие от Молдовы и Украины, провела успешные реформы, хотя Евросоюз не торопится с началом переговоров о ее вступлении, говорится в исследовании 07.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-07T13:03+0400

2024-09-07T13:03+0400

2024-09-07T13:03+0400

грузия

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молдова

сша

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

закон об "иноагентах"

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Когда дело касается фактов и реальности, лидерство Грузии очевидно по сравнению со всеми другими странами-кандидатами на вступление в ЕС, а в некоторых случаях – даже по сравнению со странами-членами, включая различные показатели управления, заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Спикер прокомментировал исследование Испанского института координации управления, в котором отмечается, что Грузия, в отличие от Молдовы и Украины, провела успешные реформы, хотя Евросоюз не торопится с началом переговоров о ее вступлении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам спикера парламента, исследование показывает, какие ложные нарративы формируются и распространяются против Грузии. "К сожалению, в последние несколько лет, особенно после начала войны на Украине, ложные нарративы против Грузии стали распространяться с Запада", - сказал Папуашвили. Кроме того, как заявил спикер грузинского парламента, различные политики, политические группы и так далее напрямую выдвигают фальшивые, ложные обвинения в адрес Грузии, как будто происходит движение демократии назад. Однако, то, что это все ложь, подтверждается либо исследованиями, либо, каждый раз, Европейским судом по правам человека. По словам Папуашвили, важно прекратить ложные обвинения в адрес грузинского народа. "Когда мы говорим о перезагрузке отношений, важно прекратить ложные обвинения и нарративы в адрес грузинского народа", - сказал Папуашвили. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении >>Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Касательно перспектив Грузии на пути в ЕС, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в середине июня заявил, что шансы на открытие переговоров о вступлении в ЕС до принятия закона о прозрачности были равны нулю. Сейчас же шанс равен примерно 20-30%. Результат достигается там, где проявляется принципиальность, подчеркнул Кобахидзе. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, молдова, сша, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, закон об "иноагентах", грузия - евросоюз