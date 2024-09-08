https://sputnik-georgia.ru/20240908/gruzinskaya-mechta-vedet-ne-predvybornuyu-kampaniyu-a-boretsya-za-mir---ivanishvili-289807899.html

"Грузинская мечта" ведет не предвыборную кампанию, а борется за мир - Иванишвили

"Грузинская мечта" ведет не предвыборную кампанию, а борется за мир - Иванишвили

Sputnik Грузия

Как и в 2012 году, выборы 2024 года имеют принципиальное значение и победа на них "Грузинской мечты, заявил Иванишвили 08.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-08T21:24+0400

2024-09-08T21:24+0400

2024-09-08T21:24+0400

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бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

ахалцихе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" участвует не в предвыборной кампании, а в борьбе за мир, защите национальных и семейных ценностей, заявил почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети). Ранее Иванишвили заявил, что цель партии на предстоящих парламентских выборах 26 октября – не просто одержать победу, а получить конституционное большинство, то есть 3/4 мест в парламенте, для решения задач, стоящих перед Грузией. Среди них, признание бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления". По его словам, как и в 2012 году, выборы 2024 года имеют принципиальное значение и победа на них "Грузинской мечты". "К сожалению, 26 октября населению Грузии не приходится выбирать между хорошим и лучшим; благодаря радикальной оппозиции без родины, 26 октября мы делаем выбор - между войной и миром, псевдо либеральными ценностями и ценностями, основанными на семье, вере и независимости", - заявил Иванишвили. Фестиваля авторитаризма в Грузии не будет – премьер>>По словам политика, избиратели также должны будут сделать выбор между достойным европейским будущим Грузии и неприемлемой данностью, которую радикальная оппозиция и иностранные акторы хотят выдать за европейство. Лидеры правящей силы называют "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, ахалцихе, парламентские выборы в грузии 2024