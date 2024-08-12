https://sputnik-georgia.ru/20240812/festivalya-avtoritarizma-v-gruzii-ne-budet--premer-289415255.html

Фестиваля авторитаризма в Грузии не будет – премьер

Фестиваля авторитаризма в Грузии не будет – премьер

Sputnik Грузия

То, что фестивали авторитаризма в стране финансируются из-за рубежа, свидетельствует о том, что кто-то за рубежом хочет вернуть авторитаризм в Грузию, заявил... 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T16:36+0400

2024-08-12T16:36+0400

2024-08-12T16:36+0400

выборы

единое национальное движение

"сила народа"

гурам мачарашвили

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

телави

тбилиси

дания

грузия

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Фестиваль авторитаризма в Грузии не состоится, настоящий фестиваль демократии состоится 26 октября, когда на парламентских выборах победит правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD) в городах Грузии проводит "Фестиваль демократии", значительная часть территории которого отведена под павильоны оппозиционных партий. Так, в фестивале приняли участие лидеры партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Для народа" и "Ахали". Премьер еще раз напомнил, к каким последствиям авторитаризм привел Грузию. Прежде всего, по словам Кобахидзе, это была авантюра проигранной войны 2008 года, совершенная авторитарным режимом экс-президента Грузии Михаилом Саакашвили. Иностранные доноры финансируют в Грузии "Фестиваль авторитаризма" – премьер>>Это был систематический рэкет бизнеса, пытки людей, бесчеловечное обращение с ними, не только в тюрьмах, но и за их пределами, захват телевидений, тотально сфальсифицированные выборы, добавил политик. Однако, как отметил глава правительства, к сожалению, никто не взял на себя ответственность за это. Ажиотаж вокруг "Фестиваля демократии", который прошел в Цаленджиха, Телави и Кутаиси не утихает уже несколько дней. В правящей партии "Грузинская мечта" все еще ждут разъяснений от посольства Дании в связи с тем, как на мероприятии, финансируемом их правительством, оказался баннер в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Фестиваль демократии или авторитаризма? В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от Дании>>В правящей команде считают, что основной проблемой является иностранное финансирование, которое поступает в грузинскую политику через неправительственные организации. Правящая партии также заявляет, что финансирование совместной кампании оппозиции и НПО из бюджета Дании является грубым нарушением избирательных принципов. Между тем, ранее один из лидеров партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили назвал посольство Дании составной частью "глобальной партии войны". После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Выборы в Грузии 2024: число зарегистрированных партий для участия в выборах растет>>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, единое национальное движение, "сила народа", гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, телави, тбилиси, дания, грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024